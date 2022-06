Grandi colpi di scena nell'ultima stagione di Una vita, ora in onda su Canale 5. Le anticipazioni vedono al centro della scena Lolita, ancora disperata per la morte dell'adorato Antonito, che ha chiuso gli occhi per sempre dopo una breve agonia in seguito all'attentato che ha cambiato per sempre le dinamiche di Acacias 38.

Antonito ha fatto promettere a Lolita di non perdere mai la speranza e di accudire il piccolo Moncho. Per la nostra amata Casado non è semplice far fronte a questa immane sofferenza e, a complicare le cose, anche il difficile rapporto con Ramon.

Il suo stato mentale peggiorerà sempre di più , fino a rendersi protagonista di uno strano e disperato gesto.

Nel frattempo, Genoveva scoprirà di essere incinta ma non vorrà assolutamente tenere il bambino, frutto di una relazione con Aurelio basata solo sull'odio e sulla vendetta. Decisa a sbarazzarsene, chiederà l'aiuto di Ignacio, che non potrà sottrarsi al suo volere.

Una Vita, anticipazioni: Ramon sconvolto da Moncho

Nei prossimi episodi, il figlio di Lolita e Antonito tornerà ad Acacias dopo alcuni anni. La madre aveva deciso di fargli vivere un'esistenza serena dopo quanto successo, ma arriverà il tempo di tornare.

Il bambino tornerà cresciuto e la sua presenza destabilizzerà nonno Palacios, che non riuscirà a stargli vicino.

Come svelano le anticipazioni sul finale di Una Vita, Moncho sconvolgerà Ramon per la sua incredibile somiglianza con Antonito, l'adorato figlio perso diversi anni fa.

Non solo Ramon manifesterà strani comportamenti. Pare infatti che anche la stessa Lolita nasconda qualcosa di misterioso sul consorte defunto. Nel frattempo, Genoveva cercherà l'aiuto di Ignacio per mettersi in contatto con una donna che potrebbe aiutarla a interrompere illegalmente la sua gravidanza non voluta.

Anticipazioni Una Vita: Lolita si taglia i capelli disperata (Video)

Lolita si interesserà alla relazione tra suo suocero Ramón e Fidel, un uomo che in qualche modo inizierà a destare il suo interesse, anche se non vorrà ammetterlo a se stessa, spaventata da questi sentimenti contrastanti. Palacios, però, non le dirà nulla, mantenendo l'assoluto riserbo.

Nelle nuove puntate di Una Vita, arriverà per Moncho il momento di lasciare di nuovo Acacias 38 per tornare a Cabrahigo e l'addio per Lolita sarà straziante, ora che gli è rimasto solo lui a ricordargli il tanto amato marito.

E così, in un momento di disperazione, Lolita prenderà le forbici e in lacrime inizierà a tagliarsi i capelli, guardandosi con orrore allo specchio e piangendo a dirotto. In quel momento arriverà Ramon, che la stringerà tra le braccia e proverà a farla calmare.