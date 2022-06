Isabella Ricci e Fabio Mantovani sono convolati a nozze qualche giorno fa. La coppia, nata proprio nello studio di Uomini e donne, non ha ricevuto per l'occasione gli auguri né di Gemma Galgani né di Ida Platano. Le due dame probabilmente, non hanno lasciato da parte i dissapori avuti con Isabella a Uomini e donne. È stato un peccato per la neo sposa, che però era conscia del fatto che non le sarebbero arrivati gli auguri dalle due dame.

Alle nozze di Isabella anche due ex volti di Uomini e donne

Isabella Ricci e Fabio Mantovani sono diventati marito e moglie a fine di maggio.

I due si sono sposati con una cerimonia svoltasi a Pescantina, cittadina veneta dove risiede lo sposo. Una cerimonia riservata a pochi familiari e amici. Tra questi due ex volti di Uomini e donne, Marcello Messina e Samantha Curcio. Dopo aver pronunciato il sì, gli sposi hanno pubblicato su Instagram il loro primo scatto da marito e moglie. Tantissimi i commenti e gli auguri arrivati sul profilo dell'ex dama. Qualche ora fa, proprio Isabella è tornata a parlare del giorno delle sue nozze e lo ha fatto nel corso di un'intervista rilasciata a Nuovo TV.

I retroscena delle nozze di Isabella Ricci e Fabio Mantovani

Isabella Ricci ha confessato che il giorno del matrimonio c'erano continui temporali.

"Ogni cinque minuti pioveva" ha confidato l'ex dama che, nonostante le avverse condizioni meteo, è riuscita a coronare il suo sogno e a sposare l'uomo della sua vita. Isabella ha poi svelato quale è stato il momento più forte vissuto durante le nozze con Fabio, ovvero quando lui si è avvicinato a lei con i suoi figli, dicendole che quello era tutto il "pacchetto famigliare".

Non è un mistero che i figli di Fabio siano stati entusiasti sin da subito della relazione del padre con Isabella. Il matrimonio è stato il giusto coronamento del loro amore, nato quasi a sorpresa a Uomini e donne. I due infatti, dopo poche settimane di conoscenza, hanno deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi mano nella mano, non prima che la dama venisse criticata soprattutto da Gemma Galgani, Ida Platano e Armando Incarnato.

Isabella amareggiata: 'Gemma non mi ha fatto gli auguri, neppure Ida'

Isabella e Fabio, convolando a nozze, hanno dimostrato di essere stati a Uomini e donne per cercare l'amore e non per secondi fini, come sostenevano i detrattori. C'è però qualcosa che non è andato giù a Isabella riguardo le nozze. La dama ha deciso di rendere pubblico un fatto su Gemma Galgani e Ida Platano: "Com’era prevedibile, Gemma non ci ha fatto gli auguri e come lei neppure Ida. Il matrimonio è una bella festa e a mio avviso ci si dovrebbe lasciare alle spalle le incomprensioni del passato ma evidentemente non tutti la pensano come me".

Sembra che le cose vadano in maniera diversa, visto il silenzio totale di Ida e Gemma in occasione delle nozze di Isabella.