Venerdì 11 aprile la soap Tradimento andrà in onda sia nel pomeriggio che in prima serata. Due appuntamenti in cui si assisterà al matrimonio tra Oylum e Behram. I due diventeranno marito e moglie nonostante l'opposizione di Guzide, che arriverà a fermare la cerimonia per convincere la figlia a cambiare idea. Guzide si ritroverà poi a dover soccorrere il suo ex marito nel momento in cui l'uomo perderà i sensi a causa della febbre alta.

Oylum sposa Behram, Guzide distrutta: anticipazioni pomeridiane dell'11 aprile

Dopo aver saputo da Mualla dove si trovano Oylum e Behram, Guzide e Tarik irromperanno insieme alla polizia presso la tenuta in cui i due giovani staranno per sposarsi.

Guzide vorrà impedire che la figlia sposi Behram e cercherà di convincere la ragazza ad andare via con lei. Oylum, con le lacrime agli occhi, si rifiuterà di seguire la madre e le dirà che ha tutte le intenzioni di sposarsi. A questo punto la cerimonia andrà avanti e Oylum e Behram diventeranno marito e moglie. Guzide sarà disperata e accuserà Tarik di non essere stato mai un padre presente per i loro figli. Terminata la cerimonia, Behram dirà alla neo moglie che andranno in viaggio di nozze in Thailandia, una delle mete preferite di Oylum.

Tarik sviene, Guzide lo soccorre: spoiler prima serata dell'11/04

Sezai verrà ufficialmente assolto e deciderà di festeggiare la lieta notizia con Guzide. Proprio mentre i due saranno insieme, l'ex giudice riceverà la telefonata di Oyku, che le chiederà aiuto perché Tarik è svenuto a causa della febbre alta.

Guzide correrà immediatamente a casa dell'ex marito e si prenderà cura di lui finché non starà meglio. Behram, invece, regalerà un'auto a Oylum per permetterle di uscire da sola. Tuttavia, l'uomo si lamenterà perché la moglie sembrerà più interessata a divertirsi con le amiche piuttosto che alla sua gravidanza. Ozan scoprirà che Zelis è il corriere di Oltan e la affronterà, scoprendo che entrambi sono ricattati dal ricco imprenditore.

A questo punto, decideranno di unire le forze per consegnare Oltan alla giustizia. Tolga e Selin, intanto, verranno assaliti dai paparazzi all'uscita di un ristorante.

Il punto sul personaggio di Oylum in Tradimento

Feyza Sevil Güngör é l'attrice che in Tradimento interpreta la giovane Oylum, la figlia di Guzide e Tarik e sorella di Ozan.

Si tratta di un personaggio molto controverso e imprevedibile, come testimoniato dalla stessa attrice in una recente intervista rilasciata alla rivista Chi. Feyza Sevil Güngör ha descritto il personaggio di Oylum come una ragazza piena di sogni e passioni con il difetto di non trovare mai il coraggio di rimediare agli errori o di raccontare la verità. Con il prosieguo delle puntate, Oylum imparerà dai suoi sbagli.