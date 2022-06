Mercoledì 1° giugno terminerà l'edizione 2021/2022 di Uomini & Donne. I telespettatori infatti, nelle prossime ore, assisteranno alla scelta di Veronica Rimondi, ovvero l'ultimo colpo di scena prima della lunga pausa estiva. Prima di salutare il pubblico, però, alcuni protagonisti del Trono Over sono finiti al centro del Gossip: Armando, in particolare, è stato tirato in ballo dall'ex cavaliere Marco per un presunto interesse nei confronti di Ida.

Aggiornamenti sul cast di U&D

Sono mesi che i fan di U&D assistono a intere puntate dedicate a Ida e ai suoi amori tormentati.

Un'altra costante nelle dinamiche del Trono Over,è l'intervento di Armando a difesa di Platano tutte le volte che qualcuno la attacca.

I due continuano a professarsi ottimi amici, ma c'è chi sospetta che almeno uno tra la dama e il cavaliere potrebbe provare un interesse più profondo e nascosto.

Interpellato sugli scontri che ha avuto con Incarnato negli studi del dating show, Marco Alabiso ha dichiarato: "Io credo che lui la difenda sia nel torto e nella ragione, anche quando ero seduto e stavo discutendo con lei mi diceva che dovevo alzarm.

"Secondo me gli piace ancora, perché la difende troppo" ha commentato l'uomo che la bresciana ha frequentato fino a poche settimane fa, ovvero finché Riccardo non si è fatto avanti proponendole una cena fuori per capire se può esserci un ennesimo ritorno di fiamma.

Il parere sulla coppia di U&D

Ida e Armando sono usciti insieme poche volte qualche anno fa, più precisamente tra una rottura e una riappacificazione tra lei e Riccardo. Dopo aver saputo dello scambio di effusioni che c'era stato la sera prima tra Platano e Incarnato, il pugliese ha deciso di esporsi in modo importante chiedendo alla compagna di diventare sua moglie.

La proposta di matrimonio non è andata a buon fine, ma il legame tra la bresciana e il napoletano è rimasto invariato, anzi si è rafforzato con il passare del tempo.

Non passa giorno, infatti, che il cavaliere non prenda la parola in puntata per difendere la dama dai continui attacchi che riceve, dagli uomini coi quali esce oppure dall'opinionista Tina Cipollari.

Di recente, poi, Armando ha ammesso di sentire spesso Ida lontano dai riflettori: i due fanno lunghe telefonate e si confrontano soprattutto su quello che accade in trasmissione e nelle loro vite amorose.

Atto finale della stagione di U&D

Se Armando è davvero interessato a Ida è difficile dirlo con certezza, anche perché la dama di U&D ha occhi soltanto per Riccardo.

Da quando quest'ultimo ha rimesso piede negli studi del Trono Over, Platano ha perso la bussola e non è più riuscita a frequentare nessuno in modo stabile e duraturo.

In una recente puntata la bresciana si è fatta coraggio ed ha invitato l'ex a dare un'altra possibilità al loro amore: "Non è mai troppo tardi", ha detto la parrucchiera a Guarnieri durante un ballo.

I due sono usciti a cena insieme, ma non hanno fatto altro che litigare. Il finale di stagione, dunque, è amaro per i due protagonisti assoluti della versione senior, coloro che hanno monopolizzato interi appuntamenti pomeridiani con il loro tira e molla senza fine.

Da quando sono finite le registrazioni, però, Riccardo è stato paparazzato in dolce compagnia. Un'indiscrezione riportatata sia da Amedeo Venza che Deianira Marzano sostiene che il pugliese starebbe già frequentando una ragazza mora di nome Serena, la stessa con la quale è stato fotografato a Bari lo scorso weekend.

Ida, invece, si sta preparando all'ennesima estate da single, e soprattutto senza l'uomo che non hai mai smesso di amare e col quale si è illusa di poter ricostruire qualcosa ultimamente.