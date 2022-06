A poche settimane dalla finale di Amici 21, Alex Wyse è finito al centro delle polemiche. La sua performance a Battiti Live è stata contestata da alcuni utenti del web, che lo hanno accusato di aver stonato. La sua presenza era molto attesa all'evento musicale, così come quella degli altri protagonisti dell'ultima edizione del talent di Maria De Filippi. Le critiche sul web non sono passate inosservate e in sua difesa è intervenuto il suo compagno di avventura, Luca D'Alessio, in art Lda.

Le polemiche su Alex

Alex Wyse è in assoluto uno dei cantanti della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi più amati.

A poche settimane dalla finale del talent show, che gli ha permesso di vincere il premio Oreo, Alex ha avuto una bellissima esperienza sul palco di Battiti Live, il viaggio nella musica pronto a intrattenere i telespettatori di Italia 1 durante l'estate 2022. La sua performance, però, lo ha portato a finire al centro delle polemiche. Molti utenti sul web lo hanno criticato, accusandolo di aver stonato durante la sua esibizione. Dalla sua parte numerosi fan, ma non solo. Anche Luca D'Alessio, in arte Lda, ha speso delle belle parole per il suo amico.

Le critiche su Alex

Sul web hanno iniziato a criticare Alex dopo la sua esibizione a Battiti Live. Hanno iniziato a circolare piccoli video che dimostrano che la sua performance non sia andata nel migliore dei modi.

L'accusa riguarda alcune stecche di cui si sarebbe reso protagonista il cantante, ex allievo di Lorella Cuccarini, molto amato dal pubblico. Ci sono stati tanti fan che sono arrivati in suo soccorso e a molti è stato chiaro che il cantautore si sia lasciato trasportare dall'emozione di essere su un palco così importante. Altri utenti, invece, pensano che il video si stato modificato da alcuni hater per mettere il ragazzo in cattiva luce sui social network.

In sua difesa è intervenuto anche LDA, suo compagno di avventura nella scuola di Amici.

Le parole di Lda

Mentre la polemica su Alex andava avanti, tutti hanno notato con grande piacere l'intervento di Lda, che ha deciso di difendere pubblicamente il suo amico in un commento su TikTok. Il figlio di Gigi D'Alessio ha subito preso le difese del suo compagno di avventura.

"Prova a cantarla tu sta canzone e poi mi dici" ha scritto in un commento su TikTok. "Alex è bravissimo" ha aggiunto Lda, sottolineando che lo conosce molto bene e che non lo ha mai sentito stonare. Un gesto che è stato molto apprezzato dai fan.