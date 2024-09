Nella giornata di sabato 28 settembre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne e ci sono state importanti novità per i protagonisti del dating show. L'esperto di tv Lorenzo Pugnaloni ha rivelato sul suo profilo Instagram che Michele e Maura non sono stati presenti in studio, mentre Valerio ha detto di non volere una donna come Gemma al suo fianco. Intanto Matteo ha baciato Morena, mentre Margherita ha detto di essere rimasta delusa da Mario Cusitore. Per quanto riguarda il trono classico, Francesca ha eliminato Gabriel e Alessio ha tenuto soltanto Jenny.

Michele e Maura non sono presenti nella registrazione di Uomini e Donne

Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che Maura non ha partecipato alla registrazione di Uomini e donne del 28 settembre. Il blogger ha ipotizzato che la dama pugliese possa aver deciso di lasciare la trasmissione dopo aver interrotto la conoscenza con Mario Cusitore.

Nel frattempo, anche Michele, uno dei quattro tronisti non è stato presente nello studio del dating show e non sono trapelati dettagli in merito alla sua assenza. Intanto, Gemma Galgani e Valerio hanno avuto un chiarimento dopo lo schiaffo che la dama torinese ha dato al single il giorno precedente.

Valerio non vuole una donna come Gemma accanto

Valerio e Gemma sono anche usciti insieme, ma il cavaliere ha poi detto di non volere accanto una donna come Galgani.

In studio, intanto, Valerio è stato attaccato perché è arrivata una segnalazione: in passato ha fatto serate con Giorgio Manetti, ex fidanzato di Gemma. Matteo, invece, ha baciato Morena, mentre Margherita è rimasta delusa da Mario Cusitore e si è sfogata in Camerino.

Per quanto riguarda il trono classico, Francesca ha eliminato Gabriel, mentre Federico, uno dei corteggiatori con cui la tronista è uscita, ha rivelato di averla sentita distante nel loro incontro e un po' fredda.

Alessio, invece, ha preferito proseguire il suo percorso soltanto con una corteggiatrice: Jenny.

Gli ospiti delle prime puntate di Uomini e Donne

Nelle prime puntate della nuova edizione di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, alcune coppie sono tornate in studio per raccontare come procede la loro relazione lontano dalle telecamere.

Roberta Di Padua ha rivelato di essere molto innamorata di Alessandro Vicinanza.

Invece Alessandro Rausa e Maria Teresa hanno spiegato di discutere ogni tanto, ma di avere passato molti momenti sereni durante l'estate: la coppia è andata anche al concerto di Vasco Rossi. Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono tornati nel programma di Maria De Filippi per condividere con il pubblico l'emozione per il loro recente matrimonio.