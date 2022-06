Soraia e Luca vivono la loro favola d'amore dopo la scelta a Uomini e donne. In una delle prime interviste rilasciate al magazine della trasmissione di Maria De Filippi, la giovane Soraia ha parlato anche del rapporto tra il suo nuovo fidanzato e Federica Aversano, l'ex corteggiatrice con la quale ha stretto un rapporto molto forte proprio nello studio del dating show.

Federica, in passato, non aveva usato termini carini nei confronti di Luca Salatino: a quanto pare, però, dopo la scelta finale, ci sarebbe stato un primo tentativo di chiarimento.

Cosa è successo tra Luca, Soraia e Federica Aversano dopo la scelta a U&D

Nel dettaglio, poco prima della fatidica scelta di Luca Salatino a Uomini e donne, Federica Aversano aveva rilasciato un'intervista in cui ammetteva di non apprezzare l'atteggiamento del tronista e in particolar modo, i suoi modi di fare che riteneva un po' troppo sopra le righe.

Insomma l'ex corteggiatrice di Matteo Ranieri non aveva risparmiato delle frecciatine nei confronti del ragazzo che, in quel momento, aveva preferito restare in silenzio e non replicare.

Ma cosa è successo dopo la scelta? Luca ha coronato il suo sogno d'amore con Soraia e, quest'ultima, ha stretto un rapporto di amicizia molto forte con Federica, dopo averla incontrata proprio negli studi della trasmissione di Maria De Filippi.

Soraia rompe il silenzio sul rapporto tra Luca e Federica

Nei giorni post scelta, si era vociferato che Luca e Soraia fossero già in crisi proprio per colpa della vicinanza tra la ragazza e Federica Aversano, dato che le due si erano riviste dopo il programma.

Ma qual è la verità dei fatti? A fare un po' di chiarezza ci ha pensato la stessa Soraia che, intervistata dal magazine di Uomini e donne, ha svelato che ci sono stati dei primi tentativi di chiarimento tra il suo fidanzato e l'amica Federica.

"Federica l'ha presa benissimo, era super felice per me. Lei e Luca si sono già visti in videochiamata e si sono anche già, in parte, chiariti", ha svelato Soraia parlando del rapporto tra l'ex tronista e la sua amica.

'C'è voglia di chiarirsi', svela Soraia

"In ogni caso abbiamo deciso di vederci al più presto per parlare di tutto faccia a faccia", ha aggiunto ancora Soraia confermando di fatto l'intenzione di vedersi per avere un confronto tutti e tre insieme e mettere così la parola fine a queste incomprensioni.

"Devo dire che sia in Federica che in Luca ho visto molta voglia di chiarirsi in virtù del bene che entrambi mi vogliono, e questo mi rende molto felice", ha chiosato Soraia che intanto si gode i primi giorni di questa nuova storia d'amore con l'ormai ex tronista romano di Uomini e donne.