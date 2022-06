Sono passati meno di due giorni da quando il pubblico di Canale 5 ha assistito all'ultima puntata stagionale di Uomini e donne. Mercoledì 1° giugno, infatti, il cast del dating-show ha salutato i telespettatori ed ha dato appuntamento a settembre, quando ricomincerà la regolare programmazione nel primo pomeriggio. Facendo un bilancio dei nove mesi appena trascorsi, gli addetti ai lavori possono dirsi soddisfatti per i tanti amori che sono nati sia nel Trono Classico che nell'Over: due coppie, in particolare, sono convolate a nozze pochi mesi dopo la scelta.

Aggiornamenti sul cast di Uomini e Donne

L'edizione 2021/2022 di Uomini e Donne è stata molto fortunata su diversi fronti: gli ascolti sono stati eccellenti, ma anche l'obiettivo del programma è stato raggiunto.

Molti protagonisti della stagione che si è conclusa lo scorso 1° giugno, infatti, hanno trovato l'amore davanti alle telecamere e dopo brevi o lunghe frequentazioni.

Per quanto riguarda i personaggi del Trono Over, le coppie che si sono formante da settembre ad oggi sono tante e tutte apprezzatissime dal pubblico a casa.

Isabella Ricci, ad esempio, ha trovato in Fabio Mantovani la sua anima gemella. Dopo essere stata l'antagonista di Gemma Galgani per un periodo, la dama si è concentrata sul cavaliere che in poco tempo le ha fatto perdere la testa e l'ha convinta a fare il grande passo.

Meno di una settimana fa, infatti, i due sono diventati marito e moglie.

Le unioni solide di Uomini e Donne

Stesso destino per la coppia formata da Angela e Antonio. I due hanno avuto un vero e proprio colpo di fulmine e, a distanza di pochi mesi dal loro primo incontro, hanno deciso di sposarsi. Il matrimonio c'è stato a dicembre scorso e le telecamere di Uomini e Donne hanno immortalato tutto.

Sempre tra i protagonisti del Trono Over, un famoso ex di Ida Platano ha trovato la persona giusta. Dopo varie titubanze e paure, Diego Tavani ha scelto Aneta e con lei ha lasciato la trasmissione. Questa storia d'amore ha fatto sognare il pubblico per settimane, finché entrambi hanno deciso di approfondire la loro conoscenza lontano dai riflettori.

Anche Nadia e Massimiliano si sono conosciuti ed innamorati all'interno degli studi del dating-show condotto da Maria De Filippi. I piccioncini sono stati ospiti di una delle ultime puntate prima della pausa estiva e hanno annunciato che presto andranno a convivere.

I lieto fine dei tronisti di Uomini e Donne

Anche tra i ragazzi che hanno fatto parte del cast del Trono Classico 2021/2022, sono nati parecchi amori.

Le coppie che resistono all'impatto con la vita reale, e che dunque sono ancora unite a distanza di tempo dalla scelta negli studi di Uomini e Donne, sono quelle formate da: Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim, Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani, Matteo Ranieri e Valeria Cardone, e quelle dei neo piccioncini Luca Salatino e Soraia Ceruti, Veronica Rimondi e Matteo Farnea.

Il tronista Matteo Fioravanti, invece, è l'unico ad essere incappato in una rottura quasi immediata con la ragazza che ha scelto in tv: la relazione tra il giovane e Noemi Baratto, infatti, non è durata neppure due mesi.

I corteggiatori che sono stati rifiutati, invece, sono stati inseriti dal pubblico e dai curiosi nella lista dei possibili futuri protagonisti dell'edizione che inizierà a settembre.

Tra i candidati alla poltrona rossa, dunque, ci sono: Lili Pugliese, Alessandro Verdolini, Federica Aversano e Andrea Della Coppia. Un outsider, invece, potrebbe essere Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro, che piacerebbe molto a Maria De Filippi.