La scelta di Veronica Rimondi a Uomini & Donne sta facendo discutere. Dando un'occhiata sul web ci si rende conto che in tanti speravano che la tronista decidesse di fidanzarsi con Andrea Della Cioppa anziché con Matteo Farnea. Tra i sostenitori del corteggiatore rifiutato ci sono anche gli opinionisti del programma. Alcuni fan, inoltre, si sono esposti per dirsi scontenti di come è andata a finire la stagione 2021/2022, soprattutto dell'esito quasi scontato dei percorsi dei protagonisti del Trono Classico.

I pareri del pubblico di U&D

Le ultime due puntate stagionali di U&D sono state dedicate alle scelte dei ragazzi che hanno animato il Trono Classico per tutta la primavera.

Luca Salatino ha preferito Soraia Ceruti, mentre Veronica Rimondi ha optato per Matteo Farnea.

Il fidanzamento tra questi ultimi è andato in onda il 1° giugno ma, secondo i commenti che sono apparsi in rete durante la messa in onda di questo momento, non è stato particolarmente apprezzato.

Chi ha assistito al sì che il corteggiatore ha detto alla tronista, si è esposto per contestare la poca emozione che i due avrebbero trasmesso. Soprattutto lui è apparso impostato e fintamente ironico agli occhi di alcuni spettatori.

La scelta, poi, è stata più volte interrotta da Maria De Filippi che, notando la tensione sul volto di Matteo, ha suggerito a Veronica di sbrigarsi e non dilungarsi troppo nel suo discorso.

La neo coppia di U&D non convince

"Lui ha studiato la parte perfettamente", "Tutto scontato dall'inizio alla fine", "Trovo tutto così forzato", questi sono solo alcuni dei pareri negativi che gli spettatori di U&D hanno espresso sulla scelta di Veronica e sulla reazione di Matteo alla notizia che era stato preferito ad Andrea.

I due non hanno convinto parte del pubblico sin dal principio della loro conoscenza, ovvero quando hanno ammesso di avere un'amica in comune. I sospetti che la tronista e il corteggiatore potessero già essersi incontrati prima di partecipare al dating show sono circolati per settimane, ma gli addetti ai lavori pare non abbiano mai dubitato della loro buonafede.

Prima che la scelta andasse in onda su Canale 5, inoltre, Rimondi e Farnea hanno violato il regolamento postando su Instagram una foto in cui apparivano insieme: lui, in particolare, ha condiviso la storia di una persona a lui vicina, ma quando si è reso conto dell'errore l'ha cancellata subito.

Il supporto per il corteggiatore di U&D rifiutato

Durante la messa in onda della scelta di Veronica, tanti spettatori hanno notato la commozione degli opinionisti di U&D per il corteggiatore che la tronista ha rifiutato.

Dopo aver ascoltato il bel discorso che Andrea ha fatto a Rimondi, nonostante non l'abbia voluto come fidanzato, sia Tina Cipollari che Gianni Sperti l'hanno applaudito e riempito di complimenti per la bella persona che ha dimostrato di essere.

Anche tra il pubblico del dating show ci sono molti sostenitori del ragazzo che ha ricevuto un "no" dalla donna che ha cercato di conquistare per mesi, non a caso il suo nome figura nella lista dei possibili protagonisti del Trono Classico 2022/2023.

Oltre ad Andrea Della Cioppa, si dice che potrebbero tornare nel cast del programma di Maria De Filippi altri ex corteggiatori che non sono stati scelti nel corso della stagione che si è appena conclusa: Federica Aversano, Lilli Pugliese, Alessandro Verdolini sono i primi candidati alla prestigiosa poltrona rossa, che quest'anno ha ospitato a turno Luca Salatino, Matteo Ranieri, Joele Milan, Matteo Fioravanti, Andrea Nicole Conte e Roberta Ilaria Giusti.