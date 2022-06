Questo lunedì 13 giugno va in onda alle ore 14:45 su Canale 5 la sesta puntata della soap opera Un altro domani.

È possibile seguire la telenovela in diretta TV ma anche in streaming da smartphone o tablet. È inoltre possibile rivedere le puntate su Mediaset Play.

Riepilogo delle puntate precedenti della serie Un altro domani

Carmen e Julia sono rispettivamente nonna e nipote, vissute in due epoche differenti. Non si sono mai conosciuti eppure, le due donne, sono molto simili tra loro.

Nelle precedenti puntate Julia (Laura Ledesma) ha trovato un taccuino.

Durante la lettura delle pagine, la giovane, scopre diversi dettagli riguardo Carmen (Amparo Piñero) e il suo viaggio in Africa. Ammaliata dal temperamento della nonna, Julia inizia a mettere in discussione tutte le decisioni che, fino a quel momento, gli altri hanno preso per lei, compreso l'imminente matrimonio.

Oscar (Manuel Regueiro) è l'unico che, nonostante non sia il padre biologico, darà pieno sostegno a Julia. Diana (Cristina de Inza), invece, cercherà di persuadere sua figlia nel fare la scelta più logica: sposare Sergio.

Trama di Un altro domani del 13/6: Sergio scompare

A Robledillo la gente è scesa in piazza per partecipare alla celebrazione del matrimonio. Julia però, in preda al panico, corre a gambe levate verso l'albergo di Tirso (Oliver Ruano).

Tutti le corrono dietro e una volta ararrivati, Julia confessa che non desidera sposarsi.

Le famiglie degli sposi sono alquanto sconcertate, in mezzo al chiacchiericcio degli invitati. Così Sergio (Miguel Brocca) prende da parte la fidanzata e le chiede cosa l'ha spinto a prendere una decisione tanto drastica e inaspettata. L'uomo è molto amareggiato.

Dopo aver guardato Julia negli occhi, il giovane, si allontana da solo.

A questo punto Julia si rifugia in nuove confidenze fatte a Tirso. Il giovane si mostra dispiaciuto per il suo stato d'animo ma sarà, allo stesso tempo, un'ottima spalla su cui poggiarsi.

La madre di Sergio è agitata: suo figlio è sparito e nessuno riesce a rintracciarlo nemmeno sul cellulare.

Tirso non ama starsene con le mani in mano. Per questa ragione, anche se non gli sta particolarmente simpatico, decidi di andare a cercare Sergio.

Un domani altro: Kiros rischia l'amputazione del braccio

In questa puntata di Un altro domani Kiros (Ivàn Mendes) si ferisce gravemente alla mano durante l'orario di lavoro in fabbrica. L'uomo rischia di prendere una terribile infezione che potrebbe portare all'amputazione del braccio.

Quindi Carmen si mette in cerca di farmaci utili a evitare che, dopo l'incidente, Kiros perda il braccio. La giovane si rivolge a Ines (Bàrbara Oteiza) che, apparentemente contrariata dalla richiesta, decide di aiutarla. In realtà Ines teme che suo marito scopra i dettagli di questa vicenda.