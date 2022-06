Un altro domani, la nuova soap di Canale 5, ha debuttato il 6 giugno in prima assoluta in Italia. Partenza con i fiocchi per la soap spagnola, che ha registrato più di due milioni di telespettatori, con uno share del 23, 61 %. Cifre record, soprattutto per la fascia oraria di messa in onda. Dunque le storie parallele di Carmen e Julia sembrano aver catturando l'interesse del pubblico e si preannunciano piene di colpi di scena.

Un altro domani: debutto con ottimi ascolti

Nel corso dei mesi estivi, la rete ammiraglia Mediaset tende a modificare i palinsesti, prevedendo chiusure di programmi molto seguiti dal pubblico.

Difatti, Uomini e Donne, storica trasmissione di Maria de Filippi, andrà in pausa per tutto il periodo estivo per tornare poi a settembre. I vertici di Canale 5 per sostituire U&D hanno deciso di puntare su una soap, genere abbastanza apprezzato dal consueto pubblico della rete. Per l'estate 2022, la rete Mediaset ha scelto di trasmettere Un altro domani, una produzione di importazione spagnola, come le "sorelle maggiori" Il Segreto e Una vita. Un altro domani ha debuttato nella fascia del primo pomeriggio e, a giudicare dagli ascolti registrati, non si può certo dire che la Mediaset abbia sbagliato a trasmetterla. La soap, difatti, ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico, arrivando a superare il 23% di share.

Si tratta di un risultato davvero eccellente, che lascerebbe ben sperare per il futuro. Un altro domani, difatti, potrebbe seguire la scia della precedenti Serie TV, diventando un prodotto di punta della serialità di Canale 5.

Un altro domani: la soap narra le vicende di due donne unite dallo stesso sangue

La soap Un altro domani terrà compagnia al pubblico per tutta la durata dei mesi estivi, andando in onda nel primo pomeriggio dal lunedì al venerdì.

Le vicende narrate risultano essere molto avvincenti, dato che intrecciano le storie di due donne: Carmen e Julia. La prima è vissuta negli anni 50 del secolo scorso, dimostrando di avere forza e coraggio fuori dal comune. La giovane, difatti, ha lottato per il suo amore ed ha cresciuto un figlio da sola. Nei giorni nostri, invece troviamo Julia che, pur essendo una ragazza determinata ed in gamba, non è mai riuscita ad allontanarsi dal controllo della madre, facendo sempre tutto ciò che voleva lei.

Julia, ad un passo dal matrimonio con Sergio, capirà di non amarlo veramente e pertanto deciderà di lasciarlo. La ragazza, inoltre, apprenderà un segreto relativo alla sua nascita, venendo a conoscenza di non essere figlia dell'uomo che l'ha cresciuta. Pertanto deciderà di trasferirsi nelle casa ereditata dal suo vero padre, dove troverà il diario di sua nonna Carmen.