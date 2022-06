Andrea Della Cioppa è stato la non-scelta di Veronica Rimondi. Tuttavia, l'ex corteggiatore di Uomini e donne ha speso parole positive per l'ex tronista e le ha augurato il meglio. Nell'intervista rilasciata a MondoTv24, l'ex corteggiatore ha rivelato anche cosa pensa di Ida Platano e Riccardo Guarnieri: "Un po' potrebbe fargli comodo la situazione".

Ida 'corteggiata' dall'ex corteggiatore di Rimondi

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne si è fatto subito notare tra il pubblico del dating show e tra i telespettatori. Oltre ad avere una bella presenza dal punto di vista estetico, il giovane ha anche dimostrato di avere un bel "caratterino".

Intervenuto a MondoTv24, la non-scelta di Veronica Rimondi ha rivelato cosa pensa di Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Il diretto interessato ha confidato di avere avuto modo di parlare con la dama siciliana anche dietro le quinte. A tal proposito Andrea ha sostenuto che Platano sia una bellissima persona e sia realmente innamorata del 41enne pugliese: "A me Ida è piaciuta subito". Al contrario, Della Cioppa ha sparato a zero su Riccardo Guarnieri: "A lui credo poco sinceramente". L'ex corteggiatore ha fatto notare che alcuni comportamenti avuti da Riccardo può averli un ragazzo giovane, ma non un uomo di 40 anni. Sulla base di quanto dichiarato l'ex protagonista di Uomini e Donne ha insinuato che Guarnieri possa trarre un vantaggio dal tira e molla con Ida Platano.

Cosa pensa Andrea sulla scelta di Veronica?

Andrea Della Cioppa dopo non essere stato scelto da Veronica Rimondi ha dimostrato di non provare rancore. Nell'intervista il diretto interessato ha ammesso di esserci rimasto molto male per non avere avuto un lieto fine. Al tempo stesso, però, l'ex corteggiatore ha spiegato che Veronica non lo avrebbe mai scelto perché il feeling con Matteo Farnea era alle stelle.

Secondo Andrea, il "rivale in amore" è stato idealizzato come un principe azzurro dalla tronista. Tuttavia, Della Cioppa crede che Veronica abbia fatto una scelta con il cuore e non televisiva.

Da ex corteggiatore a tronista?

Dopo avere augurato il meglio a Veronica Rimondi e Matteo Farnea, Andrea Della Cioppa ha rivelato se ricoprirerebbe o meno i panni di tronista.

Il diretto interessato senza pensarci su due volte ha dato una risposta positiva.

Nel momento in cui Maria De Filippi dovesse chiedere ad Andrea Della Cioppa di cercare l'amore all'interno del dating show di Canale 5, lui accetterebbe senza alcun indugio. I telespettatori il prossimo anno potrebbero, quindi, ritrovare Andrea da ex corteggiatore a tronista di Uomini e Donne.