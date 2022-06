Cambio programmazione per Un posto al sole nell'estate 2022. La soap opera di Rai 3 andrà in onda regolarmente nella sua consueta fascia oraria per tutti i mesi della calda stagione, ma ci sarà comunque uno stop di due settimane.

Gli appassionati della soap ambientata a Napoli, infatti, dovranno rinunciare alle vicende dei protagonisti di Palazzo Palladini nelle settimane centrali del mese di agosto, quelle in cui la maggior parte degli Italiani non saranno davanti al televisore e quindi non potranno seguire le puntate in prima visione assoluta.

La soap Un posto al sole prosegue in estate, ma ci sarà uno stop

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Un posto al sole per l'estate, rivelano che, a differenza di quello che accade con Il Paradiso delle signore, la soap di Rai 3 sarà regolarmente in onda.

La soap pomeridiana di Rai 1, infatti, si ferma durante il periodo estivo e quest'anno è stata sostituita dalla nuova soap spagnola "Sei Sorelle", che sta registrando buonissimi ascolti in daytime.

Per la soap di Rai 3, invece, non ci sarà nessuno stop prolungato: per i mesi di giugno e luglio è prevista regolarmente la messa in onda delle nuove puntate in prima visione assoluta, nella fascia oraria che va dalle 20:40 alle 21:20 circa.

Situazione differente, invece, per quanto riguarda il mese di agosto, dato che l'appuntamento con Un posto al sole non sarà assicurato per tutto il mese.

Cambio programmazione Un posto al sole estate: la sospensione ad agosto

Il cambio programmazione per la soap di Rai 3 prenderà il via il 15 agosto, giorno in cui comincerà lo stop estivo.

L'appuntamento con Un posto al sole, infatti, sarà sospeso dal 15 al 26 agosto 2022: eccezionalmente per due settimane, gli episodi inediti saranno stoppati dal palinsesto della terza rete della tv di Stato.

Al suo posto, infatti, andranno in onda le repliche del programma "I Mestieri di Mirko", condotto da Mirko Matteucci, che porterà gli spettatori alla scoperta dei mestieri che hanno reso l'Italia il paese della grande tradizione artigianale.

L'appuntamento con Upas confermato nella stagione tv 2022/2023

E così, per due settimane, i numerosissimi fan di Un posto al sole dovranno rinunciare alla messa in onda quotidiana della soap, ma possono stare tranquilli, perché gli episodi inediti sono già confermati nella prossima stagione televisiva Rai.

Dal 29 agosto, infatti, riprenderà la consueta programmazione in prima visione assoluta con la soap opera di Rai 3 e, anche quest'anno, la messa in onda è assicurata per tutta la durata della stagione 2022/2023, alla luce anche degli ottimi ascolti di questa serie che continua a viaggiare su una media di oltre 1,5 milioni di spettatori al giorno.