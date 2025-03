Michele Saviani sarà tra i protagonisti della settimana dal 10 al 14 marzo di Un posto al sole. Il giornalista, in particolare, sarà vittima della follia di Fusco e finirà in ospedale in gravissime condizioni. Tutto partirà quando il primario di Rossella riceverà un avviso di garanzia per aver molestato lei e le sue colleghe. L'uomo, di fronte a quella novità inaspettata, perderà completamente il controllo ed arriverà a ferire Michele, che apparirà subito in pericolo di vita. Rossella, dal canto suo, cercherà di rianimare in tutti i modi suo padre, mentre Fusco riuscirà a scappare.

Successivamente, il giornalista si ritroverà a vivere un’esperienza inedita di cui si accorgerà una donna misteriosa, la quale sarà in ospedale proprio in quel momento.

Un posto al sole, anticipazioni: Gennaro Gagliotti accederà al computer di Michele

Mentre Michele lotterà tra la vita e la morte, a palazzo Palladini giungerà la notizia della sparatoria in ospedale e amici e parenti di Saviani sprofonderanno nell'angoscia. Il giornalista, nel frattempo, si sottoporrà ad una delicata operazione di neurochirurgia, ma le sue condizioni saranno sempre più allarmanti. Rossella e Silvia, dal canto loro, saranno in grande apprensione per Michele e tutti i loro amici manifesteranno loro il proprio sostegno.

Fusco intanto continuerà a scappare, ma i poliziotti Damiano e Torre riusciranno a rintracciarlo. Il primario non avrà alcuna intenzione di arrendersi, mentre tutti attenderanno con trepidazione il risveglio di Michele.

Intanto Gennaro Gagliotti riuscirà ad accedere al computer di Saviani ed eliminerà le prove delle attività illegali svolte dall'azienda dei Gagliotti.

Poco dopo, i medici saranno in procinto di interrompere la sedazione a Michele, ma ci sarà molta preoccupazione in vista delle condizioni che attenderanno il giornalista. Silvia, Rossella e Marisa, in particolare, temeranno che Saviani possa riportare gravi conseguenze, proprio mentre Damiano dovrà fronteggiare una situazione alquanto difficile.

Infine, le condizioni di Michele si aggraveranno e Rossella verrà assalita dai sensi di colpa.

Una ricostruzione su cosa ha portato alla sparatoria del primario Fusco

Michele verrà ferito da Fusco dopo che il primario riceverà un avviso di garanzia. Tutto ciò accadrà quando quando Rossella denuncerà il primario per averla molestata. La giovane Graziani, infatti, da diversi mesi, sta vivendo una situazione difficile sul lavoro in quanto Fusco, dopo averle proposto di coinvolgerla in una ricerca scientifica internazionale, ha iniziato a rivolgerle delle attenzioni non richieste che hanno messo in crisi la ragazza. Rossella, a quel punto, ha preso le distanze dal primario che, per ripicca, ha iniziato a renderle la vita impossibile in corsia, spostando le proprie attenzioni morbose anche su un'altra giovane dottoressa.