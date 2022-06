Le puntate di Un posto al sole si stanno tingendo di giallo. Negli episodi attualmente in onda su Rai 3, Tregara ha chiesto a Eugenio di potere incontrare sua figlia. Nel frattempo, nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di giovedì 23 giugno, Clara sarà provata per l'esame di maturità e avrà fra le mani la missiva di suo padre. A quel punto, la mamma del piccolo Federico non saprà se leggere o meno la lettera.

Un posto al sole, anticipazioni 23/6: Clara sostiene l'esame di maturità

Clara ha sempre dimostrato di avere una grande forza di volontà e di essere un'instancabile lavoratrice.

Dopo avere dato alla luce Federico, l'ex compagna di Patrizio ha voluto farcela da sola, senza l'aiuto di Alberto. L'ex dell'avvocato Palladini, infatti, oltre a darsi da fare per arrivare a fine mese, lavorando a più non posso, ha deciso di proseguire negli studi, provando a diplomarsi. Nell'episodio di Un posto al sole, che andrà in onda in televisione il 23 giugno, Clara sosterrà l'esame di maturità. Le anticipazioni trapelate, al momento, non rivelano se Curcio sosterrà gli scritti o se, in quella giornata, farà l'orale. L'unica cosa certa, attualmente, è che la mamma di Federico sarà sfinita, in seguito alla prova.

Un posto al sole, trama 23/6: Eugenio ha una lettera di Tregara per Clara

Nella stessa giornata in cui sarà scossa per l'esame di maturità affrontato, Clara si troverà a barcamenarsi con un altro problema. Curcio, infatti, riuscirà ad ottenere una missiva da parte di suo padre. Negli scorsi episodi di Un posto al sole, Tregara aveva chiesto a Eugenio, durante una visita in carcere, di potere vedere sua figlia.

Il magistrato, in quell'occasione, non era stato favorevole ad accettare la richiesta del detenuto. Alla fine, però, Nicotera cederà, vedendo un cambiamento nel criminale che, nel frattempo, ha intrapreso un percorso di fede. A quel punto, il marito di Viola riceverà una missiva da Tregara, da consegnare a sua figlia. Eugenio, però non darà di persona la lettera a Clara, ma la consegnerà a Niko, l'avvocato di Curcio.

Un posto al sole, puntata 23/6: Clara non sa se aprire la lettera di Tregara

Nonostante qualche titubanza, Niko consegnerà la missiva di Tregara a Clara. Una volta ricevuta fra le mani la lettera di suo padre, Curcio inizierà a decidere il da farsi. La mamma di Federico, infatti, già provata dall'esame di maturità sostenuto, sarà incerta se aprire o meno la busta. A quel punto, Clara inizierà a ricordare le cose orribili fatte da Tregara e ripenserà all'omicidio di sua madre. Al momento, le anticipazioni di Un posto al sole non rivelano se l'ex compagna di Alberto Palladini aprira o meno la lettera.