Ancora colpi di scena a suon di intrighi e inganni nelle prossime puntate di Un posto al sole. In particolare, le anticipazioni della settimana dal 20 al 24 giugno 2022 rivelano che la trama incentrata sul boss Tregara si complicherà, quando Nicotera deciderà di consegnare a Niko una missiva scritta dal galeotto. Così facendo, lo metterà in condizione di dover decidere se informare o meno Clara. Nel frattempo, proseguirà la disputa tra Marina e Lara che si contendono da tempo il cuore di Roberto Ferri. Le due donne, infatti, non perderanno occasione per scontrarsi.

Soffierà aria di crisi anche per Rossella: la figlia di Silvia non saprà come comportarsi con Riccardo e sprofonderà nello sconforto.

Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 20 al 24 giugno: Raffaele mente a Diego

Un posto al sole continuerà a sorprendere i telespettatori anche nelle puntate in onda su Rai 3 da lunedì 20 a venerdì 24 giugno 2022. Secondo le anticipazioni rilasciate in rete, Raffaele nasconderà la verità alla polizia e racconterà delle bugie anche a Diego. Messo con le spalle al muro dalle minacce di Lello Valsano, Giordano si rifugerà tra le braccia di Elvira. Il figlio si accorgerà di ciò e farà di tutto per fare riavvicinare il padre a Ornella. Nel frattempo, Nicotera si troverà davanti ad un dilemma e dovrà prendere una decisione che potrebbe creargli delle difficoltà.

Intanto Riccardo non perderà la speranza di riconquistare Rossella, ma le sue decisioni sulla vendita della proprietà ereditata si ripercuoteranno sia sulla dottoressa che sull'ex moglie Virginia.

Clara in crisi dopo aver letto la lettera del padre: Un posto al sole trame dal 20 al 24 giugno

Le trame di Un posto al sole si complicheranno nelle puntate in onda dal 20 al 24 giugno 2022.

Niko riceverà da Eugenio una lettera di Tregara e dovrà decidere come comportarsi con Clara. Nel frattempo Silvia ritornerà a Napoli giusto in tempo per confortare Rossella che non sa ancora se dare o meno una seconda possibilità a Riccardo. Secondo le anticipazioni, il dottor Crovi insisterà nel riavvicinarsi alla giovane.

Intanto la figlia di Tregara entrerà in crisi dopo aver ricevuto la missiva del padre. Continueranno, nel frattempo, gli scontri tra Lara e Marina: da una parte quest'ultima sarà sempre più vicina a Roberto, dall'altra la rivale Martinelli non perderà occasione per stare accanto all'uomo, scatenando inevitabilmente le ire della perfida Giordano. Intanto, Rossella sembrerà aver preso una decisione su Riccardo. Niko dovrà, invece, tenere a freno l’ansia di Renato. Infatti, l'imminente partenza di Jimmy e Micaela inonderà l'uomo di preoccupazioni.