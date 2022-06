Ilenia Lazzarin si è divertita a stuzzicare i fan di Un posto al sole rivelando che a breve ci sarà un colpo di scena totalmente inaspettato. L'attrice ha chiarito di non poter dare anticipazioni, ma ha poi sfidato tutti i suoi follower ad indovinare cosa stia per succedere di tanto eclatante.

I fan si sono quindi sbizzarriti proponendo diverse teorie, da quelle più fantasiose ad altre decisamente più credibili. In particolare sono in molti ad aver pensato che potrebbe esserci un attentato e, di conseguenza, la morte di qualche personaggio. Ma è davvero possibile?

A seguire verranno analizzate le varie ipotesi per cercare di capire quanto ci possa essere di vero in questi rumor.

L'attrice che interpreta Viola: 'Sta per succedere l'impensabile'

Nei giorni scorsi, Ilenia Lazzarin ha confidato ai suoi innumerevoli fan di Instagram di star girando delle scene pazzesche ed in particolare ha confermato che ci sarà un colpo di scena incredibile. Per quanto l'attrice sia famosa per le sue prese in giro, va anche detto che si vocifera da diverse settimane che le puntate estive sarebbero state particolarmente sconvolgenti. Quindi le dichiarazioni dell'attrice, seppur inserite in un contesto goliardico, vanno prese assolutamente in considerazione.

Non potendo fare spoiler, lIenia ha aperto un box domande nelle sue storie, proponendo questo quesito: "Che colpo di scena vi aspettereste?" I fan ovviamente non si sono fatti pregare e l'hanno inondata di risposte.

I fan convinti che ci sarà un nuovo attentato

Ilenia ha mostrato alcune risposte pescando tra quelle più riproposte, tra queste si può leggere: " Viola è incinta", "Nicotera si innamora di Clara" "Viola verrà rapita", "Viola verrà tradita" "Nuovo agguato a Nicotera", "Muore Eugenio", "Muore Raffaele" " Bianca e Gaia in pericolo a causa della challenge, ma stavolta Antonello si redimerà e le salverà".

Alcune di queste ipotesi sono sicuramente un po' troppo fantasiose ma, tra queste, per ammissione della stessa Ilenia ci sarebbe anche quella giusta. Si ma quale?

Ilenia ha reagito in modo più serioso a due affermazioni la prima è quella riguardante i bambini, del resto un epilogo con Antonello che capisce i suoi errori è più che plausibile, tuttavia la sensazione è che Ilenia però volesse concentrare l'attenzione su un'altra questione.

L'attrice infatti ha ribadito che l'ipotesi attentato era indubbiamente quella più proposta, ma che occorreva essere più specifici.

Un posto al sole: un personaggio potrebbe morire

Un attentato ad Eugenio Nicotera c'è già stato nell'aprile del 2013, quindi difficile venga riproposta la stessa scena, ciò però non significa che non possa accadere qualcosa di simile. Va anche detto però che, negli ultimi anni, Un posto al sole tende ad evitare di uccidere i suoi personaggi storici preferendo farli partire. Quindi questo a cosa porta?

La morte di Viola, Raffaele o Ornella è praticamente impossibile, Il magistrato Nicotera non facendo parte del cast fisso, potrebbe essere sacrificato ma far morire un simbolo della lotta alla camorra non sarebbe un bel messaggio.

L'ipotesi più verosimile è che possa esserci effettivamente un attentato, ma che tutto si possa risolvere con un gran spavento o qualche ferimento al massimo. Volendo, invece, dare per buona l'ipotesi che un personaggio possa morire si potrebbe immaginare uno scenario dove la vittima sia un protagonista minore come Elvira o un cattivo in un momento di redenzione. Ovviamente sono solo ipotesi e si dovrà attendere i prossimi giorni per saperne di più.