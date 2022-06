Sono dichiarazioni pungenti quelle che Riccardo Guarnieri ha rilasciato al magazine di Uomini&Donne dopo la fine delle registrazioni.

Nel commentare le belle parole che Ida Platano ha speso nei suoi confronti a Verissimo, il cavaliere del Trono Over ha palesato tutte le sue perplessità soprattutto sull'amore immenso che la ex dice di provare ancora oggi. Secondo il pugliese, la parrucchiera esaspererebbe un sentimento che col passare degli anni si è affievolito in entrambi e li ha portati a cambiare.

Aggiornamenti sul protagonista di U&D

A distanza di meno di una settimana dalla fine dell'edizione 2021/2022 di U&D, i siti di Gossip si stanno ancora occupando dei due protagonisti assoluti dell'ultimo periodo, gli ex fidanzati che hanno monopolizzato intere puntate con il loro tira e molla.

Venerdì 3 giugno, infatti, il magazine della trasmissione ha raccolto gli sfoghi di Ida e Riccardo dopo la loro ennesima rottura.

Se la dama ha preferito non rispondere alle domande su quello che è accaduto negli studi del dating-show poco prima dell'inizio della pausa estiva, Guarnieri invece si è lasciato andare a riflessioni pungenti e a frecciatine nei confronti dell'ex compagna.

Quando gli è stato chiesto come mai non c'è stato il tanto atteso lieto fine tra lui e Platano, il cavaliere ha detto che lei stava correndo troppo e che si sentiva già coinvolta in una relazione dopo una sola cena.

"Io lo trovo assurdo. Volevo andarci coi piedi di piombo e capire se in questi anni siamo cambiati", ha raccontato il personaggio del Trono Over.

Il commento sulla 'regina' di U&D

Riccardo ha anche svelato un particolare che i fan di U&D non conoscevano. Dopo essersi detti addio in malo modo nel corso delle ultime registrazioni prima delle vacanze, il cavaliere e la dama non si sono più rivolti la parola, tant'è che Ida ha deciso di bloccare l'ex sia su Whatsapp che su tutti gli altri social network.

"Me ne sono accorto che non mi compariva più la sua foto e su Instagram mi diceva che il suo profilo era inesistente", ha raccontato il protagonista della versione senior del dating-show.

Nonostante ammetta di volere bene a Platano, Guarnieri non tornerebbe più indietro perché si è sentito ferito nell'orgoglio da una persona che sostiene di amarlo a distanza di due anni dalla loro ultima rottura.

A proposito di amore, il pugliese ha un'idea ben precisa sull'intervista che la ex ha rilasciato a Verissimo poco tempo fa, quella in cui ha detto di amarlo immensamente.

La stoccata del personaggio di U&D

Sempre al magazine di U&D, Riccardo ha confidato la sensazione che ha provato quando ha sentito Ida dichiarargli amore nel salotto di Silvia Toffanin.

"Io non ci credo del tutto alle sue parole", ha tuonato il cavaliere del Trono Over a sorpresa.

Secondo Guarnieri, infatti, la sua ex non sentirebbe per lui quelle forti emozioni che racconta in televisione, anzi le esaspererebbe solo per passare lei da vittima e lui da carnefice.

"Non la vedo cambiata e sono certo che una persona innamorata dovrebbe scendere a compromessi per l'altro", ha aggiunto il volto del dating-show prima di lanciare un'altra frecciatina a Platano.

"Questi anni ci sarebbero dovuti servire a limitare gli errori commessi, ma Ida mi sembra sempre la stessa, cioè più concentrata su sé stessa che sulla coppia", ha concluso Riccardo prima di ribadire che non ha intenzione di cercare la dama durante l'estate perché ritiene chiuso per sempre il loro rapporto.

La donna di Uomini e donne, invece, ha preferito il silenzio e si prepara a vivere tre mesi di vacanza in compagnia del figlio e degli amici, tra cui Gemma Galgani.