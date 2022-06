Il futuro televisivo di Gemma Galgani è tutt'altro che certo. Sono mesi, infatti, che a Uomini e donne si parla pochissimo della dama e delle sue vicissitudini amorose, quelle che per anni hanno monopolizzato le dinamiche del Trono Over. Al termine della stagione 2021/2022, sul web ha preso piede un'indiscrezione piuttosto spiazzante sulla torinese: pare che Maria De Filippi sia pronta a rinunciare alla 72enne e ai suoi soliti siparietti per puntare tutto su Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Aggiornamenti sull'ex 'regina' di Uomini e Donne

Anche se mancano ancora tre mesi al ritorno su Canale 5 di Uomini e Donne, siti e riviste si stanno già occupando del cast che la redazione metterà su prossimamente per animare le puntate della nuova edizione.

Un rumor che sta impazzando in questi primi giorni di giugno, ad esempio, mette in dubbio la presenza nel parterre femminile del Trono Over di una storica protagonista, probabilmente quella che fino a qualche mese fa era considerata la regina indiscussa del dating-show.

Si fanno sempre più insistenti, infatti, le voci sul possibile addio di Gemma Galgani al programma al quale partecipa da oltre 12 anni.

Visto il netto cambio di gerarchie che c'è stato nella versione senior del format, giornalisti e curiosi stanno iniziando a pensare che a settembre potrebbe essere solo Ida Platano a monopolizzare le registrazioni con i suoi amori tormentati.

Da protagonista a 'comparsa' di Uomini e Donne

La rivista di Gossip diretta da Riccardo Signoretti, dunque, in questi giorni sostiene: "A spingere Maria De Filippi verso la rottamazione di Gemma, sarebbe l'ennesima conoscenza della dama, finita con un nulla di fatto e con troppi piagnistei".

Stando a questo retroscena, sarebbe la conduttrice di Uomini e Donne la prima a volere l'allontanamento definitivo di Galgani dal cast, come se si fosse accorta che il pubblico ha bisogno di nuove storie alle quali assistere dopo anni di siparietti e frequentazioni senza lieto fine.

Stando al rumor che è arrivato all'orecchio dei giornalisti, la padrona di casa del dating-show avrebbe esaurito la pazienza, e questo lo si può evincere dall'atteggiamento poco comprensivo che ha avuto nei confronti della torinese quelle rare volte che l'ha chiamata a centro studio per parlare dei suoi amori.

"Mai come quest'anno Gemma ha fatto fatica a trovare un uomo e tutte le sue conoscenze sono durate poco", si legge ancora sui siti che stanno riportando la notizia sulla possibile sostituzione della 72enne dopo l'estate.

Chi va e chi resta a Uomini e Donne

Probabilmente è ancora presto per sapere se Gemma sarà oppure no nel cast dell'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne, anche perché quella precedente si è conclusa meno di una settimana fa.

L'ultima puntata stagionale del dating-show è andata in onda mercoledì 1° giugno, ma dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori sono in vacanza dallo scorso 19 maggio, quando Maria De Filippi ha condotto la registrazione finale, quella dedicata alla scelta di Veronica Rimondi.

Il programma Mediaset, dunque, sarà in pausa per i prossimi tre mesi e per tutta l'estate circoleranno gossip e indiscrezioni sia sui protagonisti del Trono Over che su quelli che si accomoderanno sulla poltrona rossa per cercare l'amore.

I primi nomi che si stanno facendo per i tronisti di settembre, sono quelli degli ex corteggiatori Lilli Pugliese, Alessandro Verdolini, Federica Aversano e Andrea Della Cioppa, ma anche quello dell'ex naufrago Alessandro Iannoni (figlio di Carmen Di Pietro) e quello dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 Antonio Medugno.