Tante nuove vicende al cardiopalma renderanno le puntate di Un posto al sole, in onda dal 13 al 17 giugno, ancora più incandescenti. Prima di tutto la soap non andrà in onda il 16 giugno per fare spazio all'incontro di Diamond League di Norvegia. Tuttavia, sia martedì che venerdì è prevista una doppia puntata, per cui la soap inizierà in anticipo, ossia alle 20:25 circa.

Non ci sarà pace per Raffaele che continuerà a essere sotto la morsa della camorra. La situazione peggiorerà quando Diego rimarrà coinvolto in un incidente che farà raggelare suo padre.

Chiara, in procinto di andare in galera, vorrà rompere con Nunzio, ma quest'ultimo la spiazzerà con una proposta allettante. Spazio anche all'amore giovanile con Jimmy che avrà un pranzo con Cristina e suo padre. A proposito di Jimmy, Niko e Micaela torneranno a discutere per via delle divergenti modalità di educare il loro figlio. In tutto questo Cerruti e Sarti si lasceranno.

Anticipazioni Un posto al sole, puntate al 17 giugno: scontro fisico tra Nunzio e Stefano

Chiara, a un passo dalla galera, prenderà l'ardua decisione di lasciare Nunzio in quanto non troverà giusto pretendere che lui la aspetti. Stefano avrà una lite con suo fratello Riccardo e avrà anche uno scontro fisico con Nunzio.

Sconvolto dagli eventi, troverà conforto da Virginia e i due si lasceranno nuovamente trascinare dalla passione.

Raffaele continuerà a nascondere di essere stato preso di mira da alcuni malavitosi, ma nelle scorse puntate ha vuotato il sacco con Elvira. Tuttavia Ornella e Renato inizieranno a intuire che il portiere di Palazzo Palladini stia nascondendo qualcosa di scottante.

Cerruti si farà forza e romperà con Sarti, prendendo in mano la sua vita.

Spoiler Upas al 17 giugno 2022: Nunzio fa una proposta allettante a Chiara

Nunzio non accetterà l'idea di Chiara e la disorienterà con una spiazzante, ma allettante, proposta. Dopo aver ceduto alla passione, Stefano e Virginia si ritroveranno a fare i conti con le conseguenze.

Intanto Riccardo vorrà ricucire il rapporto con Rossella, ma non riuscirà nel suo intento visto che tra i due sembrerà esserci esclusivamente un rapporto professionale.

Jimmy adotterà il cosiddetto "metodo Cirillo" al fine di superare la "prova del fuoco" a pranzo a casa Ferri. Durante il pranzo Lara e Roberto ritroveranno la loro complicità. Discussione a Palazzo Palladini nelle nuove puntate di Upas. Il fatto che Micaela vorrà cercare di rendere Jimmy più autonomo finirà per non trovare il consenso di Niko. Anche Renato non sarà d'accordo con la gemella di Manuela. Chiara farà sì che il desiderio di Nunzio possa realizzarsi.

Nelle prossime vicende di Un posto al sole Michele prova antipatia per Riccardo

Michele non vedrà di buon occhio l'atteggiamento di Riccardo, in quanto tende a voler prevaricare su Rossella Graziani. Spazio anche a Marina Giordano, che rimarrà spiazzata e addolorata davanti a una scoperta.

La famiglia di Raffaele continuerà a essere minacciata dalla camorra e il portiere sarà sotto pressione. La situazione peggiorerà quando Lello Valsano gli farà un'altra agghiacciante minaccia. Poco dopo Diego avrà un incidente che potrebbe portate Raffaele a cedere al ricatto dei malavitosi. Chiara vorrebbe che Filippo diventasse l'amministratore delegato del Gruppo Petrone e l'uomo ne parlerà con Serena. Mariella farà sì che Cerruti prenda parte a delle attività ricreative, in modo da dimenticare la relazione con Bruno.