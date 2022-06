Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante l’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di mercoledì 22 giugno ci saranno importanti colpi di scena e novità per gli inquilini di Palazzo Palladini. A tal proposito, Guido sorprenderà Mariella e Samuel mezzi svestiti. Nel frattempo, Diego scoprirà che Raffaele si è avvicinato ad Elvira e tenterà di salvare il matrimonio di suo padre. Inoltre, durante la serata saranno trattate le vicende di Niko, alle prese con una lettera di Tregara e Rossella, indecisa se dare una nuova opportunità a Riccardo.

Un posto al sole, anticipazioni 22/6: Guido vede Mariella e Samuel mezzi svestiti

Brutte notizie per Guido. Nell’episodio di Un posto al sole che andrà in onda in televisione nella serata di mercoledì 22 giugno, il vigile si troverà di fronte ad uno spettacolo imprevisto. Infatti, tornando a casa, il papà di Vittorio vedrà sua moglie e il figlio di Elvira in una situazione equivoca. Le anticipazioni della puntata 5973 rivelano che Del Bue vedrà Mariella e Samuel mezzi svestiti e cercherà di fare luce sull’accaduto.

Un posto al sole, puntata 22 giugno: Guido cerca di capire cosa c'è fra Mariella e Samuel

A quel punto, Guido cercherà di avere un chiarimento con sua moglie e il cuoco di Caffè Vulcano.

Fortunatamente, per il vigile di Napoli non ci saranno problemi coniugali e Del Bue non scoprirà un tradimento. I due, infatti, non hanno iniziato nessuna relazione, ma verranno trovati mezzi nudi dal papà di Vittorio a causa di un qui pro quo. Alla base del fraintendimento, infatti, ci sarà Espedito. Non è chiaro cosa c’entri il padre di Speranza nel malinteso ma, conoscendo il carattere burbero e autoritario dell’uomo, è ipotizzabile che Mariella e il figlio di Elvira abbiano creato una situazione ambigua per non fare arrabbiare il suocero di Samuel.

Al momento, però, le anticipazioni della puntata di Un posto al sole del 22 giugno non rivelano dettagli aggiuntivi sul misunderstanding.

Un posto al sole, episodio 22/6: Diego nota un avvicinamento fra Raffaele ed Elvira

Nel frattempo, durante l’episodio 5973 ci sarà spazio per le vicende della famiglia Giordano. Diego, infatti, scoprirà che Raffaele ha iniziato ad avvicinarsi ad Elvira e sarà preoccupato per il matrimonio di suo padre.

A quel punto, il fratellastro di Patrizio cercherà un modo per salvare le nozze fra il portiere e Ornella. Inoltre, durante la serata del 22 giugno, Niko riceverà una lettera da parte di Tregara e, a quel punto, l’avvocato Poggi deciderà quale strada intraprendere con Clara. Rossella, invece, sarà indecisa se dare una nuova chance a Riccardo e troverà il conforto in sua mamma. Silvia, infatti, rientrerà da Bari e starà vicina a sua figlia.