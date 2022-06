Emergono i primi retroscena sui nuovi concorrenti di Amici 22, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda da metà settembre nel daytime pomeridiano di Canale 5.

I casting si stanno svolgendo un po' in tutta Italia, per cercare di trovare le nuove stelle del canto e del ballo che si metteranno in gioco nella scuola di talento più famosa del piccolo schermo.

E, una delle new entry di questa ventiduesima edizione, potrebbe essere un figlio d'arte: trattasi di Giovanni Antonacci.

Mattia è il primo nuovo concorrente di Amici 22

Nel dettaglio, i primi retroscena su cast di Amici 22 rivelano che le porte della scuola di Maria De Filippi torneranno ad aprirsi per il giovane Mattia Zenzola.

Il ballerino del team guidato da Raimondo Todaro è stato uno dei protagonisti della passata edizione, fino a quando non si è ritrovato costretto a dover interrompere la sua esperienza nello show di Canale 5.

In seguito ad un infortunio, Mattia ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola di Maria De Filippi e di conseguenza dire addio allo show, ad un passo ormai dall'atteso serale.

Il ritorno di Mattia Zenzola, in lizza anche Giovanni Antonacci

Un durissimo colpo per il giovane ballerino che ha dovuto "incassare" il colpo ma, al tempo stesso, ha ricevuto una comunicazione del tutto inaspettata dal suo prof.

Raimondo Todaro, infatti, gli anticipò che la produzione di Amici 22 gli avrebbe riservato un banco nella nuova edizione.

Di conseguenza, da settembre, Mattia Zenzola sarà nuovamente tra i concorrenti del talent show Mediaset condotto da Maria De Filippi, pronto a rimettersi in gioco per cercare di arrivare fino alla fine del suo percorso.

E poi, ancora, stando ai retroscena di queste ore sui nuovi concorrenti del talent show di Maria De Filippi, potrebbe esserci anche l'arrivo di un giovane figlio d'arte.

Il nipote di Gianni Morandi tra i possibili nuovi concorrenti: retroscena Amici 22

Dopo la partecipazione di Lda, figlio di Gigi D'Alessio, arrivato fino ad un passo dalla finalissima dello show, ecco che nel cast della prossima edizione di Amici di Maria De Filippi potrebbe arrivare Giovanni Antonacci.

Trattasi del figlio del cantautore Biagio Antonacci e nipote del celeberrimo Gianni Morandi. Un figlio d'arte "al quadrato" di cui, già lo scorso anno, si era vociferato che fosse in pole position per entrare a far parte del cast di Amici.

A quanto pare, però, la sua candidatura non fu sostenuta dai vari prof di canto della scuola ma, per questa ventiduesima edizione, Rudy Zerbi potrebbe convincere i suoi colleghi a puntare sul giovane Giovanni Antonacci, proprio come ha già fatto lo scorso anno con Luca D'Alessio.

Chi ci sarà nel cast di professori di Amici 22?

Resta da capire, invece, quali saranno i prof che resteranno in scena nel cast di Amici 22 e quelli che, al contrario, potrebbero abbandonare lo show.

Tra coloro che non sarebbero in dubbio oltre a Rudy Zerbi, spicca anche il nome della prof Alessandra Celentano, considerata ormai una delle colonne portanti della trasmissione di Canale 5.

La situazione, invece, potrebbe essere diversa per Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro: i due prof di canto e ballo non sarebbero ancora riconfermati al 100%, motivo per il quale potrebbero esserci anche delle clamorose novità legate ad un possibile addio. Non resta altro che attendere le prossime settimane per avere notizie dettagliate anche sul cast artistico del talent.