Le ultime puntate italiane di Brave and Beautiful, in onda prossimamente su Canale 5, saranno caratterizzate da alcuni colpi di scena che sconvolgeranno i telespettatori. Prima che la storia di Cesur e Sühan si concluda, la famiglia Korludağ vivrà momenti terribili. Dopo la morte di Korhan, la protagonista si ritroverà tra la vita e la morte a causa di una folle macchinazione del perfido Rıza. Vediamo nel dettaglio quali avvenimenti accadranno nel finale di serie.

Anticipazioni Brave and Beautiful: nel finale Korhan e Cahide si riconciliano

Nelle puntate finali di Brave and Beautiful lo psicopatico Rıza manterrà la sua promessa: diventare il tormento di Cesur e Sühan.

Stando alle anticipazioni, tutto partirà dalla vicenda incentrata sul rapimento del figlio di Banu Vardar. Sarà Cesur a liberare il bambino dopo che l'avvocatessa confesserà di essere stata ricattata da Rıza e di aver dovuto avvelenare Sühan per salvare il figlio. La rivelazione della donna scagionerà Cahide dall'accusa del tentato omicidio della cognata. Tuttavia, non farà in tempo ad uscire di prigione che le si romperanno le acque ed entrerà in travaglio. Dopo essere stata ricoverata d'urgenza, la donna darà alla luce la piccola Nurhan. La nascita della figlia farà riavvicinare Korhan che deciderà, insieme alla moglie, di ricominciare da capo per il bene della bambina.

Nelle ultime puntate di Brave and Beautiful Korhan muore tra le braccia di Sühan

Il finale di Brave and Beautiful sarà amaro per la famiglia Korludağ. Lo psicopatico Rıza non avrà alcuna pietà e si macchierà ancora una volta di un feroce omicidio. Il criminale fingerà di non essere a conoscenza della liberazione del figlio di Banu e chiederà a quest'ultima di portare Cesur in un luogo lontano da casa.

Con la scusa del pagamento del riscatto l'ex galeotto vorrà uccidere Alemdaroğlu.

Stando alle anticipazioni, l'avvocatessa, d'accordo con il procuratore, farà finta di stare al gioco, e insieme a Cesur pianificheranno una trappola per il criminale. In realtà sarà quest'ultimo ad aver giocato d'anticipo. Il folle non si recherà al luogo dell'incontro, bensì alla tenuta Alemdaroğlu, dove nel frattempo sarà sopraggiunto Korhan.

Dopo aver sparato alle guardie, si introdurrà in casa e punterà una pistola contro Sühan, ma il fratello le farà da scudo, venendo colpito in pieno petto. Il giovane Korludağ morirà tra le braccia della sorella.

Nel finale di Brave and Beautiful Tahsin ferisce involontariamente Sühan

Sühan dovrà superare ancora delle dure prove prima di ritornare tra le braccia di Cesur. Dando uno sguardo alla puntata già andata in onda in Turchia nel 2017, la giovane finirà in ospedale in fin di vita. Prima di arrivare a questo bisognerà fare un passo indietro al momento della morte di Korhan. Rıza ucciderà quest'ultimo e rapirà la designer. La disperazione e la rabbia verso il criminale porterà Cesur e Tahsin a collaborare per liberare Sühan.

Lo psicopatico, però, pianificherà una vendetta ancora più crudele. Dopo aver trovato il luogo dove é tenuta prigioniera, Korludağ provocherà involontariamente il ferimento della figlia. Aprendo la porta della stanza dove si trova Sühan, un meccanismo farà partire un colpo di pistola contro la giovane, legata e imbavagliata. Dopo il terribile avvenimento, la giovane e il bambino che aspetta si ritroveranno tra la vita e la morte.