Novità in vista per Felipe nelle prossime puntate di Una vita: le anticipazioni svelano che Dori, la donna che si occuperà del suo stato di salute gravemente compromesso, riuscirà a farlo uscire di casa dopo ben cinque anni. In tutto questo tempo, l'avvocato è rimasto chiuso nel suo appartamento in preda a forti attacchi di panico e crisi nervose.

Con la sua perseveranza, Dori aiuterà Felipe a credere nelle sue possibilità e soprattutto in un futuro migliore. All'inizio il loro rapporto non sarà dei migliori, ma con il tempo le cose cambieranno radicalmente.

Peccato che la bella forestiera stia mentendo: non è chi dice di essere.

Anticipazioni di Una vita: Dori inganna Felipe

Nelle nuove puntate, Alvarez Hermoso continuerà a essere scontroso con tutti e allontanare chiunque voglia avvicinarsi a lui. Tuttavia, la presenza di Dori sembrerà alleviare il suo grande dolore.

La bella infermiera (per la quale si spaccerà) inizierà a scalargli i farmaci senza che lui lo venga a sapere. Convinto di essere ancora sotto il loro effetto, nei prossimi episodi di Una vita, Felipe andrà al fiume in sua compagnia. Quando operò verrà a sapere di essere stato ingannato, si infurierà non poco. Ma attenzione, perché non è questa la sola bugia che manderà in escandescenze l'avvocato.

La verità su Dori è ben più complicata.

Felipe e Dori passano la notte insieme

Dispiaciuta per quanto accaduto e temendo di perdere la fiducia di Felipe, Dori chiederà perdono. Non sarà facile ottenerlo ma, alla fine, l'avvocato cederà, anche perché capirà di provare qualcosa di forte nei suoi confronti.

I due saranno sempre più vicini e, come svelano le anticipazioni di Una vita, Dori e Felipe si baceranno con passione.

All'inizio manterranno segreta la loro relazione, preoccupati dalla reazione dei vicini.

Felipe e Dori non riusciranno a stare lontani e passeranno la loro prima notte insieme. Subito dopo, l'avvocato verrà spiazzato da una sconcertante scoperta.

Chi è davvero Dori? Finale di Una vita

Alvarez Hermoso scoprirà che Dori ha nascosto una lettera nella quale è celata la verità sulla sua reale identità.

Ebbene, la bella forestiera altri non è che una ricercatrice universitaria arrivata ad Acacias per studiare il caso di Felipe e sperimentare su di lui un nuovo trattamento in fase di attuazione.

Inutile dire che l'avvocato si sentirà preso in giro dalla donna della quale si è fidato e che ama disperatamente. Dori se ne andrà e, capendo quanto sia dolorosa la sua assenza, Felipe capirà di non poter più fare a meno di lei.

Nelle puntate finali di Una vita, Felipe andrà in Svizzera con Dori, dopo averle promesso di sposarla. Sarà l'inizio della rinascita di Alvarez Hermoso, finalmente felice dopo tanti anni.