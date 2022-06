Ida Platano continua a ricevere insulti, offese e minacce sui social. La dama di Uomini e donne over in queste ore ha scelto di rompere il silenzio e di rendere pubblici questi messaggi a dir poco indecorosi che le vengono scritti da quelli che sono i suoi "odiatori".

Messaggi al vetriolo dove, in alcuni di questi Ida viene definita come una "poco di buono" e viene tirato in ballo anche suo figlio Samuele, la persona più importante della sua vita.

Nuovi insulti e offese contro Ida Platano: la dama di U&D si sfoga sui social

Nel dettaglio, da un po' di giorni Ida Platano ha scelto di condividere sui social alcuni dei messaggi offensivi e volgari che le vengono inviati sui social.

Messaggi talvolta molto forti che hanno spinto la dama di Uomini e donne a prendere la parola sui social e a rendere tutto pubblico, così da denunciare questo clima di odio che si è creato nei suoi confronti.

"Sei una madre di me...pensa a tuo figlio, buffona. Sei una donnetta da quattro soldi", si legge in uno di questi messaggi al vetriolo che hanno rivolto contro la dama del trono over.

'Poco di buono, vergognosa': i messaggi choc contro Ida Platano

"A tuo figlio cosa dici, che sei una poco di buono. Sei veramente vergognosa", si legge ancora in un altro commento al vetriolo contro Ida Platano.

Oltre a toccare la stessa dama, tali odiatori si permettono di tirare in ballo anche il figlio di Ida che, in questi anni ha sempre cercato di preservare e di tenere ben lontano da tutte le dinamiche e le vicende che prendono vita all'interno dello studio di Uomini e donne.

E, alla luce di questi messaggi offensivi, Ida ha postato delle stories in cui ammette che ormai queste ingiurie nei suoi confronti non la toccano più di tanto ma, al tempo stesso, desidera renderli pubblici per testimoniare quello che accade nei suoi confronti sul mondo dei social.

Lo sfogo di Ida dopo i messaggi offensivi: 'Io so chi sono'

"Voglio farvi capire, vedere quanta gente cattiva c'è in questo mondo. È bruttissima questa cosa", ha ammesso la dama di Uomini e donne nel suo amaro sfogo che ha condiviso su Instagram.

"Però che dobbiamo fare anche questi ci sono e non possiamo farci niente", ha aggiunto ancora Ida quasi "rassegnata" al fatto che queste persone si divertono ad insultare la gente, quasi come fosse un "passatempo" social.

"A me scivolano addosso, non mi pesano per niente. Ve lo dico davvero. Se mi augurano la morte, se mi dicono che sono una poco di buono, tanto io so chi sono", ha chiosato Ida confermando di fatto di non essere minimamente toccata da questi messaggi offensivi e minacciosi.

E così, la dama guarda avanti e va dritta per la sua strada, pronta a godersi la sua estate da single insieme al suo amato figlio Samuele.