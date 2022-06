Grandi novità in arrivo per Una vita, con le anticipazioni delle puntate finali che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Ramon troverà finalmente pace dopo che Fidel troverà il responsabile della morte di Antonito e Carmen, che hanno chiuso gli occhi per sempre a causa dell'attentato che ha raso al suolo Acacias 38.

Giustizia sarà fatta, ma non per tutti. Il quartierino è di nuovo in pericolo, visto che Rodrigo è in possesso della formula del gas nervino che tanto brama Genoveva, pronta a distruggere tutto ciò che le sta intorno: Arriva la fine per i vicini?

Una vita trame ultime puntate: Acacias 38 rischia di sparire per sempre

Nelle puntate finali di Una vita, Genoveva sarà incinta ma non vorrà tenere il bambino. Proprio per questo motivo ecco che contatterà Ignacio, obbligandolo a fornirle il contatto di un'ostetrica che sia disposta a interrompere illegalmente la sua gravidanza.

Ma non saranno questi gli unici piani di Genoveva, al corrente del fatto che Rodrigo, il vero marito di Valeria, è in possesso della formula del gas nervino.

Salmeron, decisa a portare a compimento la sua ultima vendetta, rapirà Rodrigo per far sì che le ceda la formula, ma resterà con un pugno di mosche in mano, visto che il suo prezioso prigioniero riuscirà a scappare.

Nel frattempo, si tornerà a parlare della morte tragica di Antonito e Carmen, ricostruendo dopo tanti anni la reale dinamica.

Anticipazioni Una vita: Antonito e Carmen hanno giustizia

Nel quartierino spagnolo è arrivato Fidel, un misterioso forestiero rimasto vedovo. La sua presenza ha interessato sin da subito Lolita, con grande disappunto di Ramon.

Il loro rapporto, con il passare delle puntate, si farà sempre più forte.

La presenza di Fidel ad Acacias si rivelerà fondamentale anche per dare giustizia alla morte di Carmen e Antonito, che persero la vita a causa dell'attentato organizzato dagli anarchici.

Ramon volta pagina nel finale di Una vita

Nelle scorse puntate di Una vita, Carmen è morta ma Ramon non è stato sincero.

Lo stesso vale per Lolita, che sta ancora nascondendo qualcosa sulla dipartita del povero marito.

Ramon però avrà finalmente giustizia grazie a Fidel, che riuscirà a scoprire l'identità dell'uomo che ha piazzato l'ordigno in piazza tanti anni fa. Si tratta di Leonardo, un rivoluzionario senza scrupoli che ha causato una tragedia solo per avere in cambio una ricompensa economica.

Fidel non si fermerà qui e ucciderà Leonardo, mettendo al corrente Ramon. Palacios potrà così voltare pagina per sempre, ora che è stata fatta giustizia per la morte di Antonito e Carmen. Ramon, con l'animo in pace, farà poi pace con Lolita una volta per tutte e i due decideranno di lasciare Acacias per qualche tempo.