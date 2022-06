Uomini e donne torna in onda da settembre su Canale 5 con la nuova edizione e, intanto, non mancano le indiscrezioni e i retroscena su quello che potrebbe essere il cast del dating show Mediaset.

Il cavaliere Riccardo Guarnieri, dopo essere tornato in studio e dopo aver provato a rimettere in piedi la sua storia d'amore con Ida Platano, potrebbe non essere presente.

La stessa sorte potrebbe toccare a Gemma Galgani il cui ritorno a settembre non sarebbe del tutto scontato.

Riccardo Guarnieri potrebbe uscire di scena dal cast di Uomini e donne 2022/2023

Nel dettaglio, per la nuova edizione di Uomini e donne in onda da settembre in poi su Canale 5, Riccardo Guarnieri potrebbe non essere in studio.

Il celebre cavaliere, infatti, in queste ultime settimane è stato beccato in compagnia di colei che potrebbe essere la sua nuova fiamma, con la quale avrebbe messo un punto definitivo alla relazione con Ida.

Di conseguenza, nel caso in cui questa frequentazione di Riccardo dovesse andare in porto, significherebbe che non potrebbe prendere parte alla prossima edizione del programma Mediaset, che prevede la presenza in studio di dame e cavalieri single e quindi liberi dal punto di vista sentimentale.

Ida Platano dovrà rassegnarsi definitivamente?

Gemma Galgani a rischio nella prossima edizione di Uomini e donne

Occhi puntati anche su Gemma Galgani. La storica dama di Uomini e donne trono over potrebbe non tornare in studio a partire dal prossimo settembre, per prendere parte allo show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Da un po' di settimane, infatti, circolano indiscrezioni e rumors legati ad una possibile uscita di scena della dama dalla trasmissione di Canale 5.

Voci che, fino a questo momento, non sono state confermate ma neppure smentite dalla produzione del celebre dating show, campione di ascolti del primo pomeriggio.

La stessa Gemma, pur essendo molto attiva sui social, ha preferito non rispondere a queste indiscrezioni che la riguardano e per il momento pensa a godersi la sua estate a Torino, dove avrebbe fatto ritorno in seguito allo stop estivo del programma.

Chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e donne? I nomi in lizza per settembre 2022

Per quanto riguarda, invece, i nuovi tronisti di Uomini e donne 2022/2023, tra i nomi in pole position spicca quello di Federica Aversano, l'ex corteggiatrice di Matteo Ranieri che, da settembre, potrebbe avere l'opportunità di rimettersi in gioco per cercare un nuovo principe azzurro.

Tra i nomi in lizza ci sarebbe anche quello di Andrea Della Cioppa, ex corteggiatore di Veronica Rimondi, il quale ha ammesso che non rifiuterebbe la proposta di Maria De Filippi.