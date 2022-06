Le anticipazioni sull'ultima stagione della soap Una Vita rivelano che sono in arrivo dei colpi di scena.

Occhi puntati in primis sul ritorno in quartiere del giovane Moncho, figlio di Antonito e Lolita. A distanza di anni dalla morte di suo padre, il ragazzino rimetterà piede in quartiere e la sua presenza lascerà destabilizzato nonno Ramon.

Intanto, Lolita si avvicinerà sempre più a Fidel, il nuovo protagonista di questa stagione finale della soap, che sembrerà far breccia nel cuore della donna.

Moncho ritorna in quartiere: anticipazioni Una Vita ultima stagione

Nel dettaglio, le anticipazioni legate all'ultima stagione di sempre di Una vita in onda su Canale 5, rivelano che a distanza di anni da quel terribile attentato che ha stravolto le vite dei vari abitanti, si assisterà al ritorno in quartiere del giovane Moncho.

Sua mamma lo aveva fatto allontanare dal quartiere per permettergli di vivere una vita serena, lontano dal dolore che lo aveva colpito per la morte di suo papà. Ma a distanza di un po' di tempo, il giovane Moncho rimetterà piede in quartiere e riuscirà a destabilizzare suo nonno Ramon.

Ramon resta sconvolto dal nipote Moncho

Le anticipazioni della soap opera rivelano che, in questa ultima stagione di sempre, Ramon non riuscirà a restare indifferente di fronte alla presenza in casa del nipote, che somiglia tantissimo al padre defunto.

La somiglianza tra Moncho e Antonito finirà per sconvolgere nonno Ramon che, a distanza di anni da quel terribile attentato, farà ancora grandissima fatica a superare l'accaduto.

Per Ramon non sarà facile accogliere in casa Moncho: la presenza del ragazzino lo riporta indietro con la mente, tanto da fargli ricordare costantemente e assiduamente la memoria del figlio defunto.

Insomma, la situazione non sarà facile da gestire per Ramon che, in questi anni dopo l'attentato, ha tirato fuori un carattere particolarmente scontroso.

Lolita e Fidel sempre più vicini: anticipazioni Una Vita ultima stagione

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le anticipazioni dell'ultima stagione di Una Vita rivelano che ci sarà spazio anche per delle novità legate alla dolce Lolita.

Dopo essersi ritrovata vedova in seguito alla morte di Antonito, la donna potrà contare sulla presenza di un nuovo alleato in quartiere.

Trattasi di Fidel, un uomo che è approdato ad Acacias con la speranza di avere giustizia e scoprire la verità su chi si nasconde dietro quel fatale attentato, che ha causato la morte di sua moglie e suo figlio.

Accomunati dallo stesso tragico destino, il rapporto tra Fidel e Lolita si intensificherà sempre più. I due si ritroveranno a trascorrere molto tempo insieme e, questa situazione, potrebbe portarli anche ad intraprendere una nuova relazione sentimentale.