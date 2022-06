L'appuntamento con Una Vita si avvia verso il finale e le anticipazioni delle ultime puntate che presto andranno in onda su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un'amara scoperta che farà Alodia sul conto di suo marito Ignacio.

Le anticipazioni delle puntate conclusive di sempre della soap opera spagnola, infatti, rivelano che il comportamento strano di Ignacio attirerà i sospetti di sua moglie, la quale un giorno assisterà ad una conversazione telefonica del marito che le toglierà ogni dubbio.

E, a quel punto, Alodia deciderà di prendere in mano le redini della situazione, lasciando suo marito e mettendo in crisi il loro matrimonio.

Alodia scopre un'amara verità sul marito: anticipazioni Una Vita ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Una vita che saranno trasmesse prossimamente in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che Ignacio assumerà un atteggiamento sempre più strano e sospettoso.

Un modo di fare che non passerà inosservato, tanto che sua moglie comincerà ad indagare per cercare di capire cosa sta succedendo.

La verità che verrà fuori sarà a dir poco amara: Alodia, infatti, dovrà fare i conti con l'amara scoperta del tradimento di suo marito.

Ignacio viene smascherato da sua moglie Alodia

Le anticipazioni sul finale di sempre della soap opera spagnola ambientata ad Acacias 38, rivelano che Alodia ascolterà una conversazione telefonica tra suo marito e la sua amante.

A quel punto, la donna, non avrà più alcun dubbio su quello che sta succedendo: dopo aver ascoltato quella chiamata avrà la consapevolezza e la certezza del fatto che la stia tradendo con un'altra persona.

Ecco perché, dopo aver preso atto di questa sconcertante verità, Alodia non si farà problemi a fare una scenata a suo marito.

Alodia in lacrime, lo affronterà a muso duro e come se non bastasse deciderà di lasciare la casa coniugale che condivide con suo marito, per rifugiarsi in soffitta e stare da sola.

Ignacio disperato dopo l'addio di Alodia: anticipazioni Una Vita ultime puntate

Insomma, Alodia finirà per lasciare suo marito e la reazione di quest'ultimo non si farà attendere.

Le anticipazioni delle ultime puntate di Una Vita rivelano che Ignacio apparirà in crisi e a dir poco disperato da questa decisione di sua moglie.

Così, provato dalla situazione che si è venuta a creare, proverà in tutti i modi a cercare di farla ragionare e convincerla nuovamente a tornare a casa con lui, per rimettere in piedi i cocci del loro matrimonio.

La reazione di Alodia, però, non sarà delle migliori e la donna non potrà fare a meno di sottolineare quanto sia delusa, dato che Ignacio ha tradito in primis la sua fiducia e per questo motivo non riesce a perdonare il suo tradimento.