Il Paradiso delle signore 7 torna in onda da settembre su Rai 1 e le anticipazioni delle nuove puntate che presto arriveranno in tv, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di novità che avranno come protagonista Vittorio Conti.

Il celebre proprietario del grande magazzino, in questa nuova attesissima stagione, si ritroverà ad avere a che fare con Adelaide per quanto riguarda la gestione del Paradiso e, soprattutto, avrà modo di conoscere una nuova donna/collega che potrebbe far breccia nel suo cuore.

Di sicuro, in questa settima stagione della soap, non ci sarà spazio per il ritorno in scena di Marta Guarnieri, interpretata dall'attrice Gloria Radulescu.

Marta non ritorna in città: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 settembre

Nel dettaglio, la Rai ha fornito le prime anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 che saranno trasmesse da settembre in poi in prima visione assoluta.

Svelato anche il cast ufficiale di questa stagione e, i tantissimi fan della soap, speravano di poter assistere al ritorno in scena di Gloria Radulescu, alias Marta Guarnieri, la moglie di Vittorio.

Peccato, però, che il nome dell'attrice che veste i panni della bella Marta non compare nel cast ufficiale di questa nuova stagione, motivo per il quale il suo ritorno sembra essere ormai improbabile.

Marta, dopo aver scelto di trasferirsi in America per intraprendere un nuovo percorso professionale, non rimetterà piede stabilmente in città e per il momento non è previsto nessun ricongiungimento con suo marito.

Adelaide nuova collaboratrice di Vittorio al Paradiso

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 di settembre, rivelano che nel frattempo Vittorio Conti sarà alle prese con una serie di cambiamenti importanti che riguarderanno la sua vita professionale e sentimentale.

Conti, infatti, si ritroverà a dover collaborare con una nuova co-proprietaria alla guida del grande magazzino.

Trattasi della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo che, dopo aver scippato le quote ad Umberto, si ritroverà ad avere voce in capitolo nella gestione del negozio e per prima cosa, vorrà fare fuori la stilista Flora Ravasi.

Vittorio Conti conosce Matilde: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di settembre, rivelano che ci sarà spazio anche per l'arrivo di un nuovo personaggio femminile.

Trattasi di Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo, una donna in carriera che darà una mano alla contessa nella gestione del negozio.

Matilde si ritroverà a collaborare a stretto contatto proprio con Vittorio Conti: tra i due nascerà un feeling speciale ed un rapporto del tutto inaspettato. Per Vittorio è arrivato davvero il momento di voltare pagina? Lo scopriremo da settembre in poi nei pomeriggi di Rai 1.

Da settembre Il Paradiso 7 torna al posto di Sei Sorelle su Rai 1

L'appuntamento con la soap opera pomeridiana, infatti, resta confermato a partire da metà settembre nella fascia del primo pomeriggio, dalle 15:55 alle 16:45 circa.

Di conseguenza, a partire dalla stagione autunnale, Il Paradiso delle signore 7 tornerà a prendere il posto della soap opera spagnola Sei Sorelle, che questa estate ha sostituito l'appuntamento con la soap ambientata nel celebre grande magazzino milanese.

Una riconferma meritatissima per questa soap che, nella passata stagione televisiva, ha registrato una media di ascolti record con oltre due milioni di spettatori e quasi il 19% di share in una fascia oraria che per anni è stata dominata da Mediaset sul fronte auditel.