In Una vita, le prossime puntate in onda su Canale 5, vedranno Genoveva e Aurelio sempre più protagonisti delle trame. In particolare, la dark lady scoprirà di essere incinta. Una notizia che non la renderà felice, visto che non solo terrà segreta la gravidanza, ma deciderà di abortire clandestinamente. Per fare questo, non esiterà a minacciare Ignacio.

Marcelo sospetta che Genoveva sia incinta: spoiler Una vita

In Una vita, Genoveva ben presto comincerà ad accusare strani malesseri. La donna sarà preda di nausee e vomito e i telespettatori penseranno che tutto sia conseguenza dell'avvelenamento che starà mettendo in atto Marcelo su ordine di Aurelio.

Quesada, infatti, vorrà togliere di mezzo la moglie dopo aver scoperto che fu lei a ordinare la morte di Natalia cinque anni prima. Il maggiordomo però, alla fine, non eseguirà gli ordini del suo signore. Dunque, i malesseri di Genoveva non saranno legati al veleno, ma a tutt'altra cosa. Sarà proprio Marcelo il primo a sospettare che Genoveva possa essere incinta e metterà Aurelio al corrente dei suoi sospetti. Quesada, pertanto, alla luce di una possibile paternità, metterà da parte, almeno per il momento, i suoi propositi di uccidere la moglie.

Genoveva vuole abortire e nasconde la gravidanza ad Aurelio

In Una vita, con il passare delle puntate, sarà chiaro che Genoveva non avrà nessuna intenzione di diventare madre.

Proprio durante una discussione con Aurelio, la donna negherà di aspettare un bambino e sottolineerà che non vorrà di certo condannare un bambino ad avere Aurelio come padre. In seguito, la dark lady si farà visitare da Ignacio, il quale confermerà la gravidanza. Genoveva, raccomanderà a Ignacio di non dire nulla a nessuno del suo stato interessante, visto che non avrà nessuna intenzione di portare a termine la gravidanza.

Il nipote di Bellita rimarrà basito dalle parole di Salmeron, soprattutto quando gli chiederà di indicarle il nome di un medico 'abortista'. Genoveva quindi, vorrà a tutti i costi abortire, anche se in Spagna, in quegli anni, è una pratica illegale.

Genoveva ricatta Ignacio per convincerlo a farla abortire

Ignacio cercherà di tirarsi indietro, ma Genoveva sarà disposta a tutto pur di abortire.

Per questo, arriverà a ricattare il nipote di Bellita, minacciando di rivelare ad Alodia i suoi continui tradimenti. Pertanto, ad Ignacio non resterà altro che promettere a Genoveva di trovare un medico disposto a farla abortire clandestinamente. In attesa di sapere come andrà a finire, in Una vita la domestica Luzdivina comincerà a chiedere informazioni su Genoveva a Lolita. Verrà quindi a sapere che la donna, in passato, perse il bambino che aspettava da Felipe. Ancora non sarà chiaro il motivo per il quale la cuoca indagherà sul passato di Genoveva. Per scoprirlo, non resta che seguire le prossime anticipazioni di Una vita.