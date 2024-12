Galip se la vedrà brutta nel momento in cui Ayhan minaccerà di gettarlo in una macchina tritarifiuti. Solo l'arrivo tempestivo di Kemal eviterà il peggio. È quello che emerge scorrendo le anticipazioni di Endless Love relative alla puntata in onda venerdì 13 dicembre e che raccontano pure dell'arrivo sul posto del commissario Mercan, il quale procederà all'arresto di Galip, accusato non solo del tentato omicidio di Leyla, ma anche di aver occultato illegalmente delle scorie radioattive.

Ayhan minaccia di gettare Galip in un tritarifiuti, Kemal lo ferma

La puntata del 13 dicembre riprenderà dal momento Ayhan sarà riuscito a bloccare la fuga di Galip impedendogli di raggiungere l'aeroporto. Il promesso sposo di Leyla vorrà vendicare quanto accaduto alla sua amata e sarà pronto a uccidere Galip. Kemal e Zehir, intanto, cercheranno di evitare che Ayhan possa fare una follia. Anche Emir e Mercan saranno sulle tracce di Galip dopo aver appreso che è lui il mandante del tentato omicidio di Leyla. Ayhan riuscirà a catturare Galip e a portarlo in un impianto per lo smaltimento dei rifiuti, dove lo minaccerà di spingerlo in un macchinario per la macinazione della carta. La situazione sarà estremamente critica, ma per fortuna l’arrivo tempestivo di Kemal fermerà il piano disperato di Ayhan.

Galip viene arrestato: anticipazioni del 13 dicembre

Mujgan si confiderà con Asu e la metterà in guardia sulle insidie della famiglia Kozcuoglu. Leyla invece sarà in via di miglioramento, mentre Galip finirà in manette. Mercan lo arresterà non solo per il tentato omicidio di Leyla, ma anche per la vicenda delle scorie radioattive sepolte nel terreno di sua proprietà trent'anni prima.

Galip dovrà restare in carcere in attesa del processo e ben presto si troverà dinnanzi a Tarik, già dietro le sbarre per l'omicidio di Ozan. Nelle puntate successive, Galip si offrirà come capro espiatorio evitando al figlio Emir di venire incolpato per altri misfatti. Mercan, invece, vorrà vederci chiaro sul rapimento di Asu e deciderà di tendere una trappola alla donna con l'aiuto di Kemal.

Endless Love continua anche a dicembre

Endless Love continuerà ad andare in onda per tutto dicembre, fatta eccezione per i giorni a cavallo di Natale, ovvero il 24, 25 e 26 dicembre. Per il resto, i telespettatori potranno continuare a seguire le vicende di Nihan e Kemal durante le prossime festività, in attesa di assistere al gran finale di stagione previsto per i primi mesi del 2025. Manca sempre meno alla fine di questa soap tv che tanto successo ha riscosso anche in Italia, con una media di oltre 2 milioni di telespettatori a puntata.