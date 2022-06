Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da domenica 19 a sabato 25 giugno, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, nel giorno della commemorazione delle vittime dell'attentato, Ramon si presenterà in piazza e farà un discorso in cui attaccherà tutti i politici presenti. Il giorno dopo ne parleranno tutti i giornali e l'uomo sarà aggressivo con tutto il vicinato. Invece, Felipe si ammorbidirà leggermente e uscirà di casa dopo tanto tempo, grazie alle cure di Dori.

Ramon terrà un discorso in piazza in cui attaccherà tutti i politici

Nelle puntate in onda settimana prossima, Guillermo chiederà un appuntamento ad Azucena, ma lei rifiuterà e gli dirà di essere già impegnata sentimentalmente. Intanto, Bellita e Josè Miguel noteranno che Alodia sarà molto triste e annoiata, perché Ignacio non la considererà più come prima.

Nel frattempo, Aurelio scoprirà da Marcelo che Genoveva ha rovistato tra le sue carte e la tensione tra i due sarà sempre maggiore. Invece, Azucena riceverà la lettera tanto attesa da parte del fidanzato, nella quale però lui le comunicherà di voler interrompere la relazione.

Poco dopo, inizierà la cerimonia per commemorare le vittime dell'attentato e a un certo punto un fotografo avrà uno sguardo d'intesa con David e scatterà foto di Valeria al pianoforte.

Nel mentre, Felipe avrà un attacco di panico, prenderà tanti calmanti e non potrà partecipare alla commemorazione. Allo stesso tempo anche Ramon non vorrà prendere parte alla cerimonia, ma dopo il discorso di Lolita, si presenterà in piazza molto combattivo e terrà un discorso in cui attaccherà tutti i politici presenti.

Il giorno dopo tutti i giornali riporteranno la notizia e Palacios si mostrerà aggressivo con tutti nel quartiere, mentre Felipe si ammorbidirà leggermente.

Genoveva parlerà di Anabel davanti a Valeria

Intanto, Genoveva parlerà di Anabel davanti a Valeria, e quest'ultima indagherà sul passato di Aurelio. Subito dopo, Valeria racconterà ad Azucena di essere stata innamorata di un altro uomo prima di David. Quest’ultimo sentirà tutto e, quando sono soli, la rimprovererà per la poca prudenza.

Invece, Quesada dirà a Salmeron che l'interesse per la moglie di David è solo per una questione d'affari.

Poco dopo, Aurelio prometterà a Valeria che presto riceverà la lettera di Rodrigo, ma lei non gli crederà e sarà sempre più esasperata per le avances dell'uomo. Nel frattempo, Genoveva origlierà una conversazione fra Marcelo e Luzdivina e apprenderà che suo marito avrà regalato un piano molto costoso alla moglie di David. La donna allora sarà furiosa e assolderà un detective per indagare su Rodrigo e David.

Successivamente, Felipe grazie alle cure di Dori uscirà di casa dopo tanto tempo e tutti i vicini saranno molto sorpresi.