Armando Incarnato torna a puntare il dito contro i detrattori. Il cavaliere di Uomini e donne ha sempre dimostrato di essere una persona che non le manda a dire e, di fronte a commenti poco carini da parte di persone che non sono dei suoi estimatori, non si è fatto problemi a dire la sua.

In queste ore, infatti, il cavaliere napoletano ha pubblicato un nuovo post con tanto di didascalia polemica e stizzita nei confronti degli hater social, che non è passata inosservata.

Armando Incarnato ancora al centro dell'attenzione dopo Uomini e donne

Nel dettaglio, Armando Incarnato continua a essere uno dei personaggi più discussi di Uomini e donne.

Nello studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, infatti, si è fatto notare in primis per il suo modo abbastanza sopra le righe, che ha alimentato anche un bel po' di polemiche e critiche nel corso degli anni.

Critiche che, molto spesso, vengono rivolte ad Armando anche sui social, dato che il cavaliere è particolarmente attivo su Instagram, grazie alla sua pagina che conta più di 200.000 fan.

Il cavaliere Armando spara a zero contro i detrattori social: 'Capre'

Proprio nella mattinata del 9 giugno, Armando ha voluto "infiammare" nuovamente la piazza social, postando uno scatto con tanto di frase polemica, contenente una frecciatina al vetriolo rivolta al suoi detrattori.

"La bellezza è soggettiva, l'intelligenza no!

Il 70% delle pecore che commentano in maniera negativa la mia persone non possiede né l'una né l'altra cosa", ha scritto il cavaliere di Uomini e donne over nel suo post polemico.

"È un dato di fatto. Siete capre, fatevene una ragione" ha chiosato ancora Armando, che non le ha mandate a dire ai suoi detrattori, sparando a zero con questo post.

I primi retroscena sulla nuova edizione di Uomini e donne

Questa volta la maggior parte degli utenti che lo segue sembra essere d'accordo col suo pensiero, tanto che in molti nei commenti al post, gli hanno consigliato di fregarsene dato che nella vita non si può piacere a tutti.

"L'importante è essere sempre se stessi e tu lo sei sempre" ha scritto un utente invitando così il cavaliere di Uomini e donne a non lasciarsi scoraggiare dai commenti negativi dei suoi detrattori.

Intanto, fervono i preparativi per la prossima edizione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, che andrà in onda da settembre su Canale 5.

In attesa di scoprire se Armando Incarnato tornerà in studio, i retroscena delle ultime ore su Uomini e donne, rivelano che sarebbe in bilico la presenza di Gemma Galgani, la storica dama torinese presente in studio da oltre dodici anni.