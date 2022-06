È ufficiale: Demet Özdemir sarà la protagonista principale di Dünyayla Benim Aramda (Tra il mondo e me, ndr), la serie prodotta da Disney+ e disponibile nella piattaforma ufficiale prossimamente. La conferma è arrivata direttamente dai profili social dell'azienda cinematografica; al fianco di Demet confermata la presenza di Buğra Gülsoy.

Su Disney+ arriva Demet Özdemir

Da diversi mesi la notizia ha girato come indiscrezione lanciata da Birsen Altuntaş, ma ora è ufficiale, Demet Özdemir sarà la protagonista ufficiale, insieme a Buğra Gülsoy, della nuova serie Disney+ Dünyayla Benim Aramda.

La conferma è arrivata nella mattinata del 9 giugno dai profili social della società, dove sono stati pubblicati alcuni scatti direttamente dal set, che vedono come protagonisti anche Hafsanur Sancaktutan e Zerrin Tekindor.

Il post è accompagnato dalla didascalia "Il mio problema non è né con lui, né con altro, il mio problema è solo tra il mondo e me". Al momento non è stata ancora ufficializzata la data in cui verrà rilasciata la serie su Disney+, la società ha rimandato la visione ai fan a un "prossimamente".

Disney+ debutta in Turchia il 14 giugno

Disney+ si sta preparando al lancio della piattaforma digitale in Turchia, il debutto è previsto per martedì 14 giugno e a quanto pare verrà festeggiato in grande stile.

Secondo alcune indiscrezioni a Tersane, quartiere di Istanbul, definito "il nuovo downtown", si svolgere una party esclusivo per festeggiare l'arrivo di Disney+ in Turchia.

Alla festa, a quanto pare, potrebbero partecipare tre volti particolarmente amati dal pubblico italiano, ovvero Can Yaman, Demet Özdemir e Hande Erçel, e tra i fan sale la curiosità di vedere insieme pubblicamente, dopo tanto tempo, i due protagonisti di Erkenci Kuş.

Can Yaman e il suo ruolo in El Turco

Disney+ ha anche preparato una campagna promozionale, denominata Disney Effects, che a partire dal 15 giugno vedrà come protagonisti, in diversi spot pubblicitari, gli attori turchi che hanno siglato un contratto con la piattaforma digitale: tra i vari volti ci saranno Hande Erçel, Demet Özdemir, Can Yamam, Cansu Dere, Halit Ergenç, Engin Akyürek e Aras Bulut İynemli.

Intanto continuano a farsi più insistenti le voci di una possibile collaborazione tra Can Yaman e Hande Erçel nella serie di prossima produzione El Turco. A quanto pare il set potrebbe essere allestito proprio in Italia, in Trentino Alto Adige, nel piccolo paese di Moena e potrebbe narrare la leggenda di un soldato turco che, sfuggito dalle grinfie dell'esercito austriaco durante l'assedio di Vienna, è riuscito a trovare rifugio e calore in questo piccolo paese della Val di Fassa.