Nell'elenco dei possibili nuovi tronisti di Uomini e donne figurano più ragazze che ragazzi. In un primo bilancio che si può fare sul cast ufficioso del Trono Classico 2022/2023, si può dire che le ex corteggiatrici vanno per la maggiore, così come i parenti degli storici protagonisti. Un rumor che sta circolano in questi giorni, infatti, sostiene che a settembre sulla poltrona rossa potrebbe accomodarsi Carola, la nipote di Gemma Galgani.

Aggiornamenti sul cast di Uomini e Donne

Sono tante e spesso contrastanti le voci che stanno circolando sul Trono Classico della prossima stagione di Uomini e Donne.

Alcuni siti sostengono addirittura che la versione giovani del dating-show potrebbe essere sospesa per qualche mese, tornando a gennaio con nuovi protagonisti.

Altri giornalisti, invece, sono certi della riconferma della formula mista (ragazzi più dame e cavalieri dell'Over in un'unica puntata) e fanno già i nomi dei primi candidati alla poltrona rossa.

Qualora la redazione dovesse puntare su almeno un volto già noto al pubblico, si dice che potrebbe "pescare" tra gli ex corteggiatori che nella precedente edizione non sono stati scelti.

Andrea Della Cioppa e Lilli Pugliese, ad esempio, figurano nell'elenco dei possibili nuovi tronisti, così come una bellissima napoletana che in queste ore sembra favorita sui "colleghi".

Le indiscrezioni sul ritorno di Uomini e Donne

In pole position per il ruolo di tronista dell'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne, dunque, a oggi sarebbe Federica Aversano.

Quando mancano tre mesi al ritorno del dating-show di Canale 5, i siti considerano l'ex corteggiatrice di Matteo Ranieri la principale candidata alla poltrona rossa, molto più di Andrea e Lilli (che di recente hanno smentito le voci che li vorrebbero fidanzati).

Ad affiancare la bella partenopea che ha catturato l'attenzione anche dei cavalieri Alessandro Vicinanza e Riccardo Guarnieri (entrambi ex di Ida Platano), potrebbe essere una ragazza sconosciuta ma legata a un personaggio storico del cast.

In questi giorni, infatti, sta prendendo piede l'ipotesi che a cercare l'amore davanti alle telecamere potrebbe essere Carola, una neo laureata che i fan del programma hanno conosciuto ultimamente.

La giovane è la nipote di Gemma Galgani, infatti è stata proprio la dama a presentarla ai follower con uno scatto apparso sui social network.

Chi avrebbe detto no a Uomini e Donne

Federica Aversano e la nipote di Gemma Galgani (quest'ultima fortemente voluta dagli spettatori di Uomini e Donne), fanno parte di un lungo elenco contenente i nomi di tutti i candidati al trono.

Alle due ragazze, infatti, si aggiungono Lilli Pugliese, Andrea Della Cioppa, Antonio Medugno del Grande Fratello Vip 6, Alessandro Verdolini e molti altri ex corteggiatori.

Un giovane che avrebbe detto no alla proposta di diventare protagonista della nuova edizione del dating-show di Canale 5, è Alessandro Iannoni. Sono settimane che il figlio di Carmen Di Pietro viene accostato al format di Maria De Filippi, ma solo di recente è emerso che avrebbe rifiutato l'invito della presentatrice per portare avanti gli studi all'università.

Il romano, infatti, ha abbandonato l'Isola dei Famosi proprio per rimettersi in pari con gli esami dopo tre mesi in Honduras, quindi non è da escludere che abbia fatto altrettanto con l'ipotesi di essere tronista a partire da settembre.

Le registrazioni, comunque, riprenderanno a fine agosto e soltanto allora si scopriranno i nomi dei nuovi protagonisti del Trono Classico che, salvo colpi di scena, dovrebbero essere quattro.