Uomini e donne torna in onda da settembre 2022 con nuovi tronisti. La trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, dopo i fasti di quest'anno, osserverà il consueto periodo di stop per la sosta estiva, salvo poi tornare in onda nuovamente per la stagione televisiva 2022/2023.

E, in queste ore, circolano già un po' di retroscena su chi saranno i nuovi tronisti che si metteranno in gioco. Tra i nomi circolati, spicca quello di uno dei protagonisti di questa edizione dell'Isola dei famosi: trattasi del figlio di Carmen Di Pietro.

La nuova stagione di Uomini e donne confermata da settembre in tv

Nel dettaglio, la programmazione di Uomini e donne si fermerà per la consueta sosta estiva ma Maria De Filippi e il suo team di autori saranno comunque al lavoro per mettere a punto le novità della prossima edizione.

Occhi puntati in primis su quelli che saranno i nuovi tronisti della stagione 2022/2023, che si metteranno in gioco per cercare il loro grande amore in tv.

A svelare un clamoroso retroscena sulla trasmissione, ci ha pensato la rivista diretta da Riccardo Signoretti, la quale ha fatto sapere che la padrona di casa del dating show Mediaset, avrebbe messo gli occhi addosso al giovane Alessandro Iannoni, figlio della showgirl Carmen Di Pietro.

Retroscena Uomini e donne nuovi tronisti: Alessandro sbarca sul trono?

Alessandro è ormai ben noto al pubblico di Canale 5 per la sua partecipazione all'attuale edizione de L'Isola dei famosi, il reality show della sopravvivenza condotto da Ilary Blasi, attualmente ancora in onda in prime time.

Il giovane figlio di Carmen Di Pietro è stato uno dei concorrenti più apprezzati e amati dal pubblico, anche se qualche settimana fa ha scelto di non accettare il prolungamento dello show e di rientrare in Italia per portare avanti la sua carriera universitaria.

Alessandro, quindi, ha preferito dire no al reality show per non trovarsi indietro con gli esami e quindi dedicarsi in primis al suo percorso scolastico.

Maria De Filippi punterebbe sul figlio di Carmen Di Pietro come tronista

Eppure, sembrerebbe che la sua genuinità abbia conquistato la padrona di casa di Uomini e donne. Stando ai retroscena riportati sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, Maria De Filippi sarebbe interessata ad avere il figlio di Carmen Di Pietro come nuovo tronista della prossima edizione.

"La regina di Canale 5 ha notato che Iannoni, col suo modo di fare ingenuo e simpatico, piace molto al pubblico ed è perfetto per fare il tronista a Uomini e donne? Come la prenderà mamma Carmen?", scrive la rivista.

La trattativa andrà in porto per davvero? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.