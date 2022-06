La serie tv Brave & Beautiful, ormai giunta alle battute finali, sta proseguendo la sua messa in onda su Canale 5. Le anticipazioni dell’episodio che occuperà il piccolo schermo il 27 giugno 2022 raccontano che dopo la morte di Korhan Korludağ (Erkan Avcı), ucciso da Riza Soyözlü (Yiğit Özşener) a poche ore dalla nascita della figlia Nurhan, avuta dalla moglie Cahide (Sezin Akbaşoğulları), Tahsin (Tamer Levent) cercherà vendetta.

L'uomo, infatti, non riuscirà a darsi pace per la perdita del figlio, al punto che manifesterà l’intenzione di farla pagare a Riza.

Sühan (Tuba Büyüküstün), dopo aver visto morire il fratello, continuerà a essere sotto le grinfie di Riza, visto che la terrà ancora segregata.

Anticipazioni Brave & Beautiful del 27/06: Sühan rinchiusa in un capanno abbandonato, Cesur deciso a rintracciare la moglie

Nella puntata dello sceneggiato che verrà trasmessa su Canale 5 lunedì 27 giugno, Tahsin sarà parecchio addolorato a seguito del decesso del figlio Korhan, passato a miglior vita dopo aver fatto da scudo con il suo corpo alla sorella Sühan e nell’istante in cui era in procinto di metterla al corrente della nascita della figlia Nurhan. Il suocero di Cesur sarà deciso a vendicarsi e a mettere fine all’esistenza del cognato Riza. A far sentire la sua vicinanza a Tahsin, in un momento così difficile, ci penserà Mihriban (Devrim Yakut).

A questo punto il malvagio psicopatico continuerà a tenere sotto sequestro Sühan (Tuba Büyüküstün), dopo averla narcotizzata e rinchiusa in un capanno abbandonato, con l’obiettivo di andarsene via dalla Turchia insieme a lei. Riza, però, dovrà fare i conti con Cesur, che farà il possibile per riuscire a rintracciare la sua amata.

Cesur promette un compenso economico per trovare Suhan, Riza uccide il suo complice

Cesur infatti, mentre Riza darà il via alla seconda fase della sua macchinazione, si servirà della complicità del procuratore Serhat (Serdar Özer) per ricongiungersi con la moglie. In particolare rilascerà un'intervista in cui prometterà un compenso economico a chiunque gli farà avere delle informazioni sul malvagio rapitore.

Alemdaroğlu così riceverà una telefonata dall'amica del tassista con cui Riza, nascosto nel bagagliaio, è riuscito a mettere piede in città e ad avvicinarsi alla sua tenuta per sequestrare Suhan. Non appena la polizia si metterà alla ricerca di quest’ultimo, a Riza non rimarrà altra scelta oltre a quella di sbarazzarsi del suo aiutante, dato che lo ucciderà per impedirgli di rispondere alle domande degli inquirenti.