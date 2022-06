Gemma Galgani sarebbe ricorsa nuovamente dal chirurgo estetico in vista del suo ritorno a Uomini e donne 2022/2023. La dama torinese dello show di Maria De Filippi continua ad essere una delle protagoniste più seguite e amate del programma, costantemente al centro dell'attenzione.

Sebbene i riflettori sul programma siano spenti per la pausa estiva, in queste ore emergono delle voci sul conto della dama torinese, la quale pare che possa essersi sottoposta a due nuovi ritocchi estetici.

La dama di Uomini e donne, Gemma Galgani, sarebbe tornata dal chirurgo

Nel dettaglio, l'esperienza di Gemma a Uomini e donne va avanti "senza sosta". Da oltre dodici anni, infatti, la dama torinese è alla ricerca del suo principe azzurro all'interno dello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

E, nel corso di questi anni, la dama ha anche scelto di sottoporsi ad un po' di interventi estetici per migliorare alcune parti del suo corpo e risultare così più "appetibile" agli occhi dei cavalieri che si presentano in trasmissione per corteggiarla.

In un primo momento ha ritoccato i denti, poi è stata la volta delle punturine al volto e per concludere lo scorso anno ha scelto di ritoccarsi anche il decolleté.

Si parla di due nuovi ritocchi estetici per Gemma Galgani lontana da U&D

In queste ore, però, emergono nuove indiscrezioni sul conto della dama di Uomini e donne trono over e, a quanto pare, potrebbe essersi sottoposta a nuovi interventi chirurgici estetici.

Si vocifera, infatti, che in vista del suo ritorno in studio nella prossima edizione del dating show di Maria De Filippi, Gemma avrebbe deciso di sottoporsi ad un intervento per modificare il naso.

Trattasi di quella parte del corpo che, in passato, Gemma aveva ammesso di non voler ritoccare e di lasciarla così come gli è stata "donata" da Madre Natura.

A quanto pare, però, potrebbe aver avuto un ripensamento e nella prossima edizione di Uomini e donne potrebbe presentarsi con il naso nuovo.

Una nuova Gemma approderà a Uomini e donne 2022/2023?

Ma non è finita qui, perché sempre stando alle indiscrezioni di queste ore sulla dama del programma di Maria De Filippi, sembrerebbe che Gemma sia passata anche dal dermatologo per rimuovere il neo sulla guancia e levigare la pelle del viso.

Insomma, nella prossima edizione di Uomini e donne, il pubblico potrebbe ritrovarsi ad avere a che fare con l'ennesimo cambiamento estetico della dama torinese e c'è da scommettere che, da parte di Tina Cipollari, non mancherebbero nuove critiche e accese polemiche in studio.

Come si difenderà l'amata dama torinese del trono over? Lo scopriremo nel corso della prossima edizione del programma Mediaset.