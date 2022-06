È sempre alta la tensione nelle puntate di Una vita in onda su Canale 5. Le anticipazioni si concentrano su Genoveva e i suoi intrighi volti a scoprire la verità su Valeria e David, che in realtà non sono sposati. Aurelio sta nascondendo le lettere che Rodrigo invia alla moglie, interessato a lei.

Presto Genoveva verrà a conoscenza di cosa nasconde la coppia e la sua rabbia sarà senza freni, tanto che David deciderà di fare le valigie e andare via da Acacias 38 in fretta e furia.

Ma attenzione, perché i segreti non sono finiti qui. Aurelio verrà a sapere che è stata Genoveva a ordinare la morte di Natalia e vorrà fargliela pagare nel più terribile dei modi.

Felipe invece, si sentirà ingannato da Dori proprio quando aveva iniziato a donarle la sua fiducia, che cosa sarà successo? Di seguito, le nuove trame.

Anticipazioni Una Vita: i segreti di Acacias 38

Nelle prossime puntate della soap, saranno tanti i retroscena che verranno alla luce, a partire da Ignacio, che nasconderà ad Alodia la lettera ricevuta dalla sua amante.

Ignacio dirà a Jacinto di tenere nascoste le lettere, così che Alodia non venga a conoscenza del fatto che il suo amato ha un'altra donna.

Anche Lolita indagherà sullo strano comportamento di Pascual, che le confesserà di non aver mai superato il dolore per la morte della compianta moglie. Nello stesso tempo, la bella Casado si avvicinerà sempre di più a Fidel, che le susciterà degli strani e inaspettati sentimenti.

Una Vita nuove puntate: Genoveva conosce la vera storia di Valeria e David

Valeria sarà sempre più in apprensione per la mancanza di notizie da parte di Rodrigo e di certo non può immaginare che dietro tutto ciò ci sia Aurelio, che la sta ingannando da mesi.

Ma i segreti non sono finiti qui. Nelle nuove puntate di Una Vita, Aurelio capirà che c'è Genoveva dietro la morte di Natalia e così vorrà vendicarsi.

Dopo aver preso una rivoltella, la punterà contro di lei, facendole perdere i sensi. Salmeron riuscirà a farla franca e ingannare di nuovo Quesada. I due faranno un patto: niente più segreti tra loro. Sarà a quel punto che Genoveva verrà a sapere da Aurelio la vera storia di Valeria e David.

Dori affronta Felipe, anticipazioni Una Vita

Un articolo pubblicato sul giornale, scritto da Ramon sotto pseudonimo, fa parlare tutto il quartiere per il suo contenuto decisamente forte. Felipe scopre che Dori gli ha nascosto il periodico per non turbarlo e così rinuncia alla sua consueta passeggiata con lei, un traguardo raggiunto dall'infermiera con tanta dedizione.

Per ripicca Felipe non farà nemmeno gli esercizi di riabilitazione ma Dori si farà sentire, mettendolo di fronte a una scelta: se vuole guarire e uscire da quello stato, deve fidarsi di lei. L'avvocato non si opporrà e tornerà a stare a stretto contatto con la sua salvatrice.