Quella appena cominciata, potrebbe essere l'ennesima estate di cambiamento per una protagonista di Uomini e donne. Mentre il programma è in vacanza, infatti, si dice che Gemma Galgani sarebbe intenzionata a ricorrere alla chirurgia estetica per migliorare altre parti del suo corpo dopo denti, seno e viso. Le ultime indiscrezioni sostengono che la dama del Trono Over vorrebbe ringiovanire sia la sua pelle che il naso, il tutto per poter sfoggiare un aspetto più fresco quando tornerà davanti alle telecamere a settembre.

Aggiornamenti sulla dama di Uomini e Donne

Sembrano affievolirsi ogni giorno di più le voci sul possibile addio di Gemma a Uomini e Donne. Se per settimane ha impazzato il rumor sulla mancata riconferma della torinese nel cast della nuova edizione del dating-show, ultimamente pare ci sia stato un cambio di rotta: la maggior parte dei siti, infatti, sostengono che Galgani sarà quasi certamente protagonista anche della stagione 2022/2023 del programma di Maria De Filippi.

Il sempre più probabile ritorno della 72enne nel parterre del Trono Over, potrebbe avvenire in modo particolare. In rete, infatti, si dice che la dama vorrebbe sottoporsi a nuovi ritocchini estetici durante l'estate per poter apparire ringiovanita e più attraente al suo rientro negli studi Elios.

Sono già due anni che Gemma torna dalle vacanze con qualche ritocco estetico quindi non è da escludere che anche prima del prossimo settembre decida di rifarsi una o più parti del corpo per eliminare qualche segno del tempo che passa.

Le indiscrezioni sulla protagonista di Uomini e Donne

Tra un paio di mesi, ovvero quando ricominceranno le registrazioni di Uomini e Donne, sul web potrebbero circolare i primi scatti della "nuova Gemma".

Stando all'indiscrezione che sta prendendo piede in questi giorni, la dama del Trono Over si sarebbe decisa a migliorare una parte del suo viso che in passato ha sempre difeso nella sua particolarità. Quando Tina Cipollari l'ha invitati a rifarsi il naso perché troppo grande e dalla forma irregolare, la torinese ha risposto che le piaceva così com'era e che la distingueva dalle altre.

Un po' come è successo col seno un anno fa, pare che la 72enne abbia cambiato idea e sia intenzionata a ritoccare il suo profilo, soprattutto eliminando la gobba sulla parte alta.

Un altro intervento al quale potrebbe sottoporsi Gemma durante la pausa estiva del dating-show, riguarda la pelle. Per cercare di ringiovanire il suo aspetto estetico, la protagonista del format Mediaset sarebbe pronta a rivolgersi ad un dermatologo per "levigarsi" e per rimuovere un neo che ha sulla guancia. Sono, comunque, tutte ipotesi, non c'è nulla di confermato.

Attesa per le nuove puntate di Uomini e Donne

Il primo intervento estetico al quale si è sottoposta la dama di Canale 5, è quello ai denti nel corso di una partecipazione al programma Selfie-Le cose cambiano.

Un paio di anni fa, invece, Galgani è rientrata dalle vacanze con un viso ringiovanito da un lifting fatto tra luglio e agosto.

Non contenta, nell'estate del 2021 la 72enne ha deciso di ricorrere nuovamente alla chirurgia estetica per due motivi: ingrandire e rassodare il seno con una mastoplastica e aumentare il volume delle labbra con qualche punturina di acido ialuronico.

Le registrazioni di Uomini e Donne riprenderanno tra un paio di mesi e soltanto allora si scoprirà se sono vere le voci che vorrebbero Gemma confermata nel cast e soprattutto pronta a conquistare i cavalieri del parterre con un'immagine nuova di zecca.