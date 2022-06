Si sta facendo un gran parlare di Gemma Galgani e del suo futuro televisivo. Quando sembrava ormai certo il ritorno della dama a Uomini e Donne dopo l'estate, è spuntata un'ipotesi molto interessante sul suo conto. Si dice che Alfonso Signorini farebbe carte false per avere la torinese nel cast del GF Vip 7 in coppia con l'ex Giorgio Manetti, e questo sta facendo esultare e fantasticare molti fan del dating-show. Tra battute ironiche e commenti pungenti, in tanti sperano che la 72enne cambi aria e si metta in gioco lontano dagli studi Elios.

Aggiornamenti sulla protagonista di Uomini e Donne

La rivista diretta da Riccardo Signoretti ha lanciato un'indiscrezione che in pochi giorni ha fatto il giro della rete: Alfonso Signorini vorrebbe nel cast del GF Vip 7 due amati protagonisti del passato e del presente di Uomini e Donne.

Il presentatore del reality Mediaset, dunque, avrebbe puntato due storici ex fidanzati che potrebbero ritrovarsi a convivere nella casa più spiata d'Italia dopo anni di gelo e frecciatine a distanza.

Tra i concorrenti della nuova edizione del format di Canale 5, dunque, potrebbero esserci anche Gemma Galgani e Giorgio Manetti.

Non è la prima volta che i due vengono accostati a questa trasmissione, ma non era mai successo che fossero inseriti nell'elenco dei possibili vipponi della stessa stagione, quella che debutterà sul piccolo schermo il 19 settembre.

I commenti degli spettatori di Uomini e Donne

Da quando ha cominciato a diffondersi la voce sul possibile ingresso di Gemma nella casa del GF Vip, alcuni fan di Uomini e donne hanno deciso di commentarla con ironia sui social network.

Tra le battute più divertenti che il pubblico del dating-show ha fatto su Twitter in questi giorni, spiccano le seguenti: "Non si pensa ad altro che a Gemma e Giorgio al GF Vip, non devo illudermi".

"E quando lei sarà confermata come co-conduttrice di Sanremo 2024 reduce dalla vittoria della settima edizione del GF Vip, lì vi voglio", ha scherzato un'altra utente.

Insomma, l'eventualità che Galgani accetti di partecipare al reality Mediaset sta scaldando gli animi di molti spettatori, soprattutto quelli che vorrebbero vederla in nuove vesti dopo oltre 13 anni di siparietti e frequentazioni senza lieto fine nel Trono Over.

Silenzio sul futuro dopo Uomini e Donne

Sono giorni che sul web si parla insistentemente del possibile debutto di Gemma e Giorgio al Grande Fratello Vip e, a differenza di altre indiscrezioni, questa non è ancora stata smentita da nessuno. Nelle scorse settimane, infatti, Alfonso Signorini si è esposti in prima persona per definire "di fantasia" la maggior parte dei nomi che sono stati accostati al cast del suo reality-show, a partire da quello di Katia Ricciarelli come opinionista.

Sull'ex coppia d'oro di Uomini e Donne Over, invece, non si è pronunciato nessuno e questo potrebbe essere un indizio a favore della loro probabile partecipazione al programma di Canale 5.

Un altro rumor, inoltre, sostiene che Maria De Filippi sarebbe ben contenta di rinunciare a Galgani nella prossima stagione televisiva.

Dopo averla relegata al ruolo di comparsa per quasi tutta l'edizione 2021/2022 del dating-show, pare che la conduttrice supporti l'amico Alfonso nel "corteggiamento" alla dama e al cavaliere che lei ha lanciato nel mondo dello spettacolo.

La redazione, infatti, punterebbe tutto su Ida Platano e sui suoi amori tormentati (compreso l'infinito tira e molla con Riccardo Guarnieri) per le puntate che saranno registrate da fine agosto ma che verranno trasmesse sul piccolo schermo solamente da metà settembre.