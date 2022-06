Nelle ultime ore è tornata in auge una voce che nelle scorse settimane ha monopolizzato siti e riviste di gossip: il possibile debutto di Gemma Galgani al Grande Fratello Vip. Nuovo Tv, infatti, sostiene che la torinese potrebbe partecipare al reality show in coppia con l'ex fidanzato Giorgio Manetti. L'ingresso nella casa più spiata d'Italia, però, causerebbe l'inevitabile addio della dama al Trono Over con buona pace di Maria De Filippi.

Aggiornamenti sul cast del prossimo GF Vip

Quella che sta circolando sul web è un'ipotesi piuttosto suggestiva sulla prossima edizione del GF Vip.

La copertina del nuovo numero della rivista diretta da Riccardo Signoretti, infatti, è dedicata a un rumor su due possibili concorrenti.

Secondo questa indiscrezione nel cast del reality, che debutterà in tv a metà settembre, potrebbero figurare due amati protagonisti del passato e del presente di Uomini e donne.

Infatti pare che Alfonso Signorini stia cercando di fare un vero "colpaccio" convincendo Gemma Galgani e Giorgio Manetti a partecipare al format Mediaset che lui condurrà per il terzo anno consecutivo.

I due ex fidanzati ultimamente sono finiti nella lista dei possibili vipponi della settima edizione, ovvero quei personaggi famosi che il presentatore starebbe cercando di arruolare per le puntate che inizieranno tra circa tre mesi.

Il gossip sulla 'staffetta' GF Vip-Uomini e Donne

Il retroscena che sta impazzando in queste ore sul cast del GF Vip 7 coinvolge anche la conduttrice del dating show che ha reso popolari Galgani e Manetti: Maria De Filippi.

"La passione, poi le lacrime e il rancore. Ma adesso Giorgio e Gemma tornano in coppia" recita così il titolo della rivista che per prima ha riportato l'indiscrezione sul probabile ingresso della dama e dell'ex cavaliere nella casa più spiata d'Italia.

Il titolo non si è fermato a questo, anzi ha sottolineato che sarebbe sempre più imminente l'addio definitivo della torinese al programma che l'ha scoperta oltre 13 anni fa.

"Così Maria De Filippi avrà la scusa per farle lasciare Uomini e Donne" si legge ancora sulla copertina dedicata all'ex coppia d'oro del Trono Over.

La padrona di casa della trasmissione pomeridiana di Canale 5, dunque, potrebbe rinunciare a Gemma per l'edizione che inizierà dopo l'estate.

Il ruolo marginale agli Elios e l'opzione GF Vip

I rumor sul probabile ingresso di Gemma nella casa del GF Vip sono cominciati al termine dell'edizione 2021/2022 di Uomini e Donne, un'annata decisamente sfortunata per colei che un tempo era la regina incontrastata del format.

Negli ultimi mesi, infatti, Galgani è stata messa in ombra dall'amica Ida Platano e dai suoi amori tormentati: le vicissitudini sentimentali della parrucchiera di Brescia hanno monopolizzato intere puntate del Trono Over, esattamente come accadeva anni fa con le relazioni senza lieto fine della 72enne.

Dopo aver ricoperto il ruolo di "comparsa" del parterre per tanto tempo, pare che la torinese abbia cominciato a prendere in considerazione l'ipotesi di lasciare il dating show per avventurarsi in un'esperienza nuova che la vedrebbe certamente protagonista.

Secondo i recenti gossip sembra che la dama potrebbe ritrovare il suo più chiacchierato ex tra le mura di Cinecittà. Giorgio Manetti ha già rifiutato di prendere parte al Grande Fratello Vip un anno fa, ma non è detto che stavolta non si sia lasciato convincere da Alfonso Signorini.