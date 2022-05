A settembre torna il Grande Fratello Vip 7. Dunque, Alfonso Signorini sta lavorando per formare il cast dei prossimi "vipponi". Secondo le indiscrezioni, nella casa più spiata d'Italia potrebbe entrare anche l'ex di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese.

I rumor

Come ogni anno, prima del cast ufficiale del Grande Fratello Vip 7 vengono anticipati alcuni nomi. Ovviamente, l'ultima parola è quella di Alfonso Signorini. Secondo le indiscrezioni, il conduttore del Reality Show sarebbe "tentato" nel portare all'interno della casa più spiata d'Italia l'ex di Belen Rodriguez: Antonino Spinalbese.

Ovviamente, si tratta di rumor e non di conferme. Tuttavia, sul web ci sarebbero alcuni indizi legati ad una presunta partecipazione del parrucchiere. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, Spinalbese ha parlato dei suoi progetti futuri. A tal proposito il diretto interessato ha ammesso che sta pensando se accettare o meno un'importante offerta di lavoro in un famoso programma televisivo.

Nel momento in cui Signorini dovesse portare Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 7, non si tratterebbe della prima volta di un ex di Belen Rodriguez. Nell'edizione precedente, Gianmaria Antinolfi è stato uno dei grandi protagonisti del reality show di Canale 5: l'imprenditore ha avuto un breve flirt con la showgirl sudamericana.

Inoltre, in passato si era parlato molto dell'ingresso di Andrea Iannone: il campione della MotoGp poi decise di partecipare a Ballando con le Stelle.

I possibili concorrenti

In attesa di conoscere il cast ufficiale del Grande Fratello Vip 7, sul web sono usciti alcuni nomi dei presunti concorrenti in pole position per entrare nella casa di Cinecittà.

Per quanto riguarda il parterre maschile, Gino Paolo sarebbe uno dei concorrenti in lizza. Ma non solo, è uscito anche il nome di Vittorio Sgarbi, Jeda - attuale fidanzato di Vera Gemma, Ubaldo Lanzo, Aaron Nielsen, Antonio Zequila, Matteo Ranieri, Andrea Denver - ex concorrente del GF Vip 5, Alvaro Vitali, Federico Fashion Style e Nunzio Stancampiano - ex allievo di Amici 21.

In merito al parterre femminile, è uscito il nome di Patrizia Groppelli, Veronica Cozzani - mamma di Jeremias, Cecilia e Belen Rodriguez, Sandra Milo, Jessica Izzo, Lucia Bramieri - ex concorrente del GF Nip 16, Eleonora Cecere, Wilma Goich - ex di Gino Paoli - e Nilufar Addati - ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente di Temptation Island. Per quanto riguarda Pamela Prati e Manuela Arcuri, le trattative sembrerebbero essere a buon punto: l'ex diva del Bagaglino potrebbe riscattarsi dopo lo scandalo delle nozze false con Mark Caltagirone.