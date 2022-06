Sono giorni che sul web circola un'indiscrezione piuttosto spiazzante sulla prossima edizione di Uomini e donne. Pare che Riccardo Guarnieri rischi di non essere riconfermato nel cast dopo l'estate, e questo potrebbe dipendere da una precisa richiesta della sua ex fidanzata. Un rumor ancora tutto da verificare, sostiene che Ida Platano avrebbe posto una specie di out out alla redazione del dating-show: o lei o il cavaliere pugliese nel parterre della stagione 2022/2023.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Sono tante e spesso contrastanti le indiscrezioni che stanno circolando sul cast di Uomini e Donne 2022/2023.

In queste settimane, infatti, si è detto e scritto di tutto sui personaggi più discussi del Trono Over, a partire dalla nuova "regina" Ida Platano.

Da quando il dating-show è andato in vacanza, siti e riviste hanno sostenuto tutto e il contrario di tutto sulla parrucchiera, che era prossima a lasciare il parterre per partecipare al Grande Fratello Vip 7 e che era certa della riconferma per le puntate che saranno registrate a fine estate.

Oggi, poi, è trapelato un nuovo "piccante" Gossip sulla dama di Brescia, un rumor che sicuramente creerà chiacchiericcio tra i telespettatori del format condotto da Maria De Filippi.

I retroscena sulla 'regina' di Uomini e Donne

In queste ore, dunque, alcuni siti hanno iniziato a riportare l'indiscrezione secondo la quale la prossima stagione di Uomini e Donne potrebbe dover fare a meno di uno tra Ida e Riccardo.

Voci che ancora non hanno trovato conferme ufficiali (e quindi da prendere con le pinze), sostengono che la dama del Trono Over avrebbe posto un ultimatum alla redazione in vista delle puntate che saranno registrate tra un paio di mesi.

"O me o lui", avrebbe detto Platano agli autori del dating-show in merito alla possibilità di dover condividere un'altra volta lo studio con l'ex che a maggio scorso l'ha rifiutata per l'ennesima volta.

Questo out out della parrucchiera avrebbe spiazzato le persone che lavorano dietro le quinte del programma, che ora si troverebbero a dover scegliere tra i due protagonisti assoluti del format.

Visto l'affetto e la vicinanza che Maria De Filippi ha sempre dimostrato ad Ida, c'è da pensare che se fosse "obbligata" preferirebbe lei a Guarnieri, che invece è rientrato nel cast solamente la scorsa primavera dopo quasi un anno d'assenza.

Incertezza sul futuro di Uomini e Donne

Si vocifera, dunque, che Ida non avrebbe intenzione di iniziare la nuova edizione di Uomini e Donne con lo stesso umore di come ha concluso la precedente. Per salvaguardare i suoi sentimenti non ricambiati, la dama del Trono Over avrebbe invitato la redazione del dating-show a decidere se confermare lei oppure Riccardo nel parterre che animerà le puntate che poi saranno trasmesse in tv a partire da metà settembre.

Il cavaliere pugliese, dunque, rischierebbe grosso anche solo per il fatto che la sua ex fidanzata è amatissima dagli addetti ai lavori perché da anni regala ascolti record al programma pomeridiano di Canale 5.

Non a caso, Platano è considerata da tanti la nuova Gemma: per mesi, infatti, Ida ha monopolizzato le dinamiche di U&D con le sue tormentate storie d'amore, esattamente come ha fatto Galgani nell'ultimo decennio prima che la sua cara amica le "rubasse" il posto e il titolo di regina dello show.

Ad allontanare Riccardo dalla prossima stagione, sono anche le recenti foto che lo ritraggono in compagnia di una giovane ragazza che sarebbe la sua nuova fiamma. Se dovesse fidanzarsi, il personal trainer dovrebbe lasciare la trasmissione alla quale si partecipa per cercare la persona giusta.