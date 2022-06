La soap opera Una vita è arrivata all'ultima stagione prima del gran finale di sempre. Il quartiere di Acacias è molto cambiato dopo l'esplosione causata dai sovversivi. Genoveva e Aurelio sono una coppia, anche se il loro legame non è certo dettato dall'amore.

Nelle prossime puntate, Genoveva vorrà a tutti costo sapere cosa nasconda Rodrigo e arriverà a farlo rapire, nascondendolo in un capanno abbandonato. Se non le rivelerà la preziosa formula del gas nervino, per lui e Valeria non ci sarà scampo.

Ma per Genoveva arriveranno presto guai seri, e in particolar modo quando scoprirà di essere in dolce attesa.

Una notizia che per lei sarà devastante. Nella sua mente si farà strada una terribile soluzione.

Una Vita, trame ultima stagione: Genoveva aspetta un bambino

L'esistenza di Genoveva sarà stravolta da una notizia inaspettata: è in dolce attesa. Il padre è Aurelio, un uomo che non ama e che ha sposato solo per convenienza, decisa a distruggere una volta per sempre il quartierino e avere sempre più potere nelle sue mani. Ma non ha fatto i conti con il destino.

Nelle prossime puntate di Una Vita, Genoveva scoprirà di essere incinta e non la prenderà affatto bene. L'unica sua ossessione sarà quella di liberarsi al più presto del bambino, costi quel che costi.

Marcelo angelo custode nelle nuove puntate di Una Vita

E così, come svelano le anticipazioni, Genoveva contatterà un'ostetrica per sottoporsi a un trattamento mirato a interrompere la gravidanza, ovviamente non legale.

Aurelio verrà a sapere che diventerà padre e, a differenza di Genoveva, sarà molto felice. A farlo preoccupare saranno le confidenze di Marcelo, il suo fedele amico e maggiordomo che conosce ormai da tanti anni e che non l'ha mai tradito.

Il buon Marcelo rivelerà ad Aurelio di aver sentito Genoveva parlare con un'ostetrica e aver fissato un appuntamento per interrompere la gravidanza. Se vuole fermare la moglie, deve agire molto in fretta. Tuttavia, Quesada sa bene che la consorte non lo ascolterà mai e dunque ecco che escogiterà un piano.

Il piano di Aurelio, anticipazioni Una Vita

Aurelio dirà al maggiordomo di somministrare un potente sonnifero a Genoveva, in modo che si addormenti e sia impossibilitata a recarsi dall'ostetrica per portare a termine il suo piano. Marcelo eseguirà alla lettera le indicazioni di Quesada e la loro idea andrà a buon fine.

Come reagirà Genoveva quando verrà a sapere che sono stati Aurelio e Marcelo a scombinare i suoi piani? Conoscendone l'indole, non la prenderà affatto bene e sarà furiosa con entrambi.