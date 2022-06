Una recente risposta che Karina Cascella ha dato su Instagram è bastata a scatenare il Gossip su un suo possibile ritorno a Uomini e donne. La donna napoletana ha detto che accetterebbe il ruolo di opinionista del dating-show che l'ha lanciata nel mondo dello spettacolo, mentre direbbe no al ruolo di concorrente del Grande Fratello Vip o di altri reality. Maria De Filippi, però, dovrebbe confermare il cast degli ultimi anni, a partire dai veterani Gianni Sperti, Tina Cipollari e la silenziosa Tinì Cansino.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Il cast della nuova edizione di Uomini e Donne non sarà presentato prima della fine di agosto (quando riprenderanno le registrazioni), ma in rete stanno circolando parecchie indiscrezioni su chi dovrebbe essere confermato e su potrebbe subentrare.

Al alimentare le voci sui futuri protagonisti del dating-show, è stata una risposta che Karina Cascella ha dato ai fan di Instagram l'altro giorno. Quando le è stato chiesto se accetterebbe il ruolo di opinionista del programma di Maria De Filippi, la napoletana non ci ha pensato due volte ed ha detto: "Tornerei anche domani. Quella è stata la mia prima casa e mi divertirei da morire".

"Ne avrei di cose da dire ad alcuni, soprattutto del Trono Over", ha aggiunto l'influencer sempre sui social network.

Attualmente, però, la donna è concentrata sulla gestione del ristorante che ha aperto con il compagno e sulle sponsorizzazioni che fa sul web da anni; la televisione, infatti, non fa più parte dei piani lavorativi di Karina, a meno che la redazione di U&D non la richiami per affiancare gli storici commentatori in studio.

Chi rimane a U&D dopo l'estate

Il ritorno di Karina Cascella a Uomini e Donne, al momento è soltanto una suggestione: non esistono prove a supporto della tesi che la napoletana potrebbe essere uno degli opinionisti dell'edizione 2022/2023.

Stando a quello che è trapelato fino ad oggi, lunedì 27 giugno, i commentatori dei troni Over e Classico dovrebbero essere gli stessi di sempre, ovvero Gianni Sperti e Tina Cipollari.

I due sono dei veri e propri punti di riferimenti per il pubblico, soprattutto la bionda vamp è diventata indispensabile per le dinamiche dell'intero programma, tant'è che quando si assenta ne risente moltissimo lo show.

Anche Tinì Cansino dovrebbe essere confermata nel cast della nuova stagione del programma di Maria De Filippi, anche se interviene raramente nelle dinamiche.

I veterani di Uomini e Donne che rischierebbero il posto

Se tra gli opinionisti non dovrebbero esserci novità, è nel cast del Trono Over del prossimo Uomini e Donne che potrebbero esserci addii inaspettati.

Rumor di questi giorni, infatti, sostengono che Biagio Di Maro e Riccardo Guarnieri non sarebbero certi di far parte del parterre maschile del dating-show che animerà le nuove puntate a partire da fine agosto.

Il napoletano ha fatto parlare di sé più per le frequentazioni finite male che per altro, mentre il pugliese recentemente è stato avvistato in dolce compagnia e quindi potrebbe essere escluso perché ormai impegnato sentimentalmente.

Per quanto riguarda le dame, sia Gemma Galgani che Ida Platano dovrebbero essere riconfermate sempre che durante l'estate non trovino la persona giusta. La bresciana, in particolare, ultimamente appare molto sorridente e lancia indizi social su appuntamenti ai quali si reca e su cambiamenti che sta apportando alla sua vita da quando il programma è in pausa. Le registrazioni ricominceranno tra un paio di mesi, e soltanto allora si saprà se ci saranno davvero importanti defezioni tra i senior oppure si tratta solo di dicerie.