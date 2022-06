Luca e Soraia, la coppia nata a Uomini e donne, ancora "divisi" per il weekend. A distanza di un po' di settimane dalla fatidica scelta avvenuta nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, i due stanno portando avanti la loro relazione anche se vivono in due città diverse.

Al momento, infatti, Luca continua a vivere a Roma mentre Soraia è fissa a Como. I tantissimi fan della coppia, però, si aspettavano di rivederli insieme per questo fine settimana ma, alla fine, non è stato così dato che l'ex tronista è apparso in compagnia del suo amico Matteo Ranieri.

Come procede tra Luca e Soraia dopo Uomini e donne

Nel dettaglio, la love story tra Luca e Soraia nata a Uomini e donne continua a tenere banco tra i tantissimi fan e spettatori della trasmissione di Maria De Filippi.

In tanti, infatti, a distanza di un po' di settimane si chiedono come procede questa relazione e quali sono le novità che li riguardano.

Ad oggi, infatti, sono state poche le occasioni in cui sono stati insieme: i due si sono visti sporadiche volte, complice la distanza che li separa.

L'ex tronista, infatti, continua a vivere a Roma mentre Soraia è fissa su Como, città dove lavora a tempo pieno.

Luca e Soraia ancora 'divisi' per il weekend dopo U&D

I due, fino a questo momento, si sono visti soltanto per un weekend insieme e, i tantissimi fan della coppia, si aspettavano di rivederli di nuovo ricongiungersi in occasione del fine settimana che sta arrivando.

Peccato, però, che le cose siano andate diversamente dato che Luca e Soraia sono apparsi ancora una volta "divisi".

La testimonianza è arrivata sui social, dove l'ex tronista è apparso in compagnia di Matteo Ranieri, anche lui protagonista dell'ultima edizione di Uomini e donne.

Tra i due è nata un'amicizia speciale che prosegue a gonfie vele anche adesso che si sono spenti i riflettori sul programma di Maria De Filippi.

Matteo Ranieri si ricongiunge con Luca Salatino dopo Uomini e donne

E così, questo fine settimana, è stato Matteo Ranieri a raggiungere Luca a Roma, dove hanno trascorso la serata insieme.

Le storie di Matteo Ranieri, infatti, testimoniano proprio la serata che hanno trascorso in uno dei locali più in vista della Capitale, dove si sono concessi un aperitivo in amicizia, lontani dalle loro rispettive fidanzate.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, in una recente intervista Luca e Soraia hanno confermato che per il momento non andranno a convivere. I due, infatti, porteranno avanti la loro relazione a distanza e non sono previsti "ricongiungimenti" sotto lo stesso tetto, dato che entrambi lavorano in città completamente differenti.