L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 torna in autunno con le nuove puntate in prima visione assoluta. I colpi di scena non mancheranno e, al centro dell'attenzione continueranno ad esserci le vicende di Vittorio Conti, il quale si ritroverà alle prese con un bel po' di novità dal punto di vista sentimentale e lavorativo.

Spazio anche alle vicende di Anna Imbriani che, in queste nuove puntate della soap opera, potrebbe ritrovarsi a vivere un terribile spavento per sua figlia Irene.

Vittorio Conti collabora con la contessa Adelaide nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

Nel dettaglio, le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 in programma questo autunno su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per le novità legate a Vittorio Conti.

Dopo essersi liberato del pericoloso Dante Romagnoli, che ha rischiato di portargli via la gestione del negozio, ecco che Conti tornerà alla guida del Paradiso, ma dovrà vedersela con una nuova socia in affari.

Trattasi della contessa Adelaide che, in questa settima stagione, avrà in mano una parte delle quote del negozio e di conseguenza sarà la nuova collaboratrice di Conti.

Riusciranno i due a collaborare in maniera "pacifica" oppure in queste nuove puntate della soap opera, si assisterà a nuovi scontri tra Vittorio e la sua socia Adelaide?

Vittorio Conti pronto ad innamorarsi di nuovo nella settima stagione

In attesa di scoprirlo, al centro di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, potrebbe esserci anche una svolta sentimentale per Vittorio Conti.

È stato proprio Alessandro Tersigni, in una recente intervista, a svelare di essere ormai pronto per un nuovo amore, motivo per il quale si augura che gli sceneggiatori della soap opera possano far arrivare una nuova protagonista femminile nel cast di questa settima stagione, in grado di fargli battere il cuore.

Riuscirà in questo modo a dimenticare definitivamente sua moglie Marta Guarnieri? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti previsti per l'autunno in tv.

Incidente per Irene e paura per Anna nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

E poi ancora, al centro delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 ci saranno anche le vicende di Anna Imbriani.

La donna si ritroverà a dover affrontare il ritorno del suo ex marito Quinto Reggiani, che tutti credevano morto.

Ma, come se non bastasse, Anna vivrà anche un grande spavento legato a sua figlia Irene. Come trapelato dalle prime indiscrezioni social legate a questa settima stagione, la bambina sarà vittima di un incidente in bicicletta che desterà non poche preoccupazioni.

Un grande spavento, quindi, per mamma Anna che si ritroverà a dover gestire anche questa emergenza.

Resta da capire, invece, come si evolverà il rapporto tra la Imbriani e suo marito Salvatore Amato: il matrimonio tra i due proseguirà nel migliore dei modi oppure si ritroveranno a dover affrontare già le prime crisi? La verità verrà a galla nelle prossime puntate della soap, previste da settembre in poi su Rai 1.