Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola 'Una vita', interpretata fra gli altri da David Garcia Intriago (Aurelio Mendez), Cristina Platas (Marcellina), Jona Garcia (Jacinto), Marita Zafra (Casilda), David V. Muro (Servante), Rebecca Alemany (Lolita) e Jorge Pobes (Liberto). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 12 al 18 giugno 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla somiglianza di Luzdivina con Sara, sulla sequela di infermieri che aiuteranno Felipe per poi andarsene, sui diverbi fra Lolita e Ramon e sul piano ideato da Genoveva per smascherare David e Aurelio.

Anticipazioni Una vita al 18 giugno: la somiglianza di Luzdivina con Sara

Le anticipazioni di 'Una vita' ci segnalano che i clienti del ristorante Nuovo Secolo inizieranno ad aumentare grazie alla visita nel locale dei Dominguez. Aurelio farà notare a Marcello che Luzdivina è molto somigliante alla nipote del loro ex maggiordomo, Sara. Marcelo fingerà di non aver visto tale somiglianza, anche se in realtà è molto turbato dalla situazione. Felipe racconterà a Casilda che Fatima è sparita dopo aver rubato nel suo appartamento e nella soffitta. Nel frattempo, Ignacio troverà un nuovo infermiere per l'avvocato, Prudencio, che ben presto inizierà a soffrire le intemperanze del suo nuovo paziente. Più tardi, infatti, l'uomo si licenzierà e verrà sostituito da una nuova infermiera, Adoration, che poi verrà a sua volta sostituita da Dori.

Marcelo seguirà i consigli di Luzdivina e inizierà a comportarsi in maniera più cortese nei confronti dei domestici, decidendo di fare colazione con loro. Nel corso di una cena a casa Quesada, Genoveva farà moltissime domande a David per poi rivelare ad Aurelio di voler aver un ruolo più importante nei loro affari. Nel tentativo di smascherare David, Genoveva proverà a sedurlo, non riuscendoci.

A quel punto, la dark lady giustificherà il suo comportamento affermando di aver voluto mettere alla prova la lealtà dell'uomo. Aurelio farà delle avances a Valeria che però verrà salvata dall'arrivo tempestivo di David. Fabiana presenterà a Lolita la madre di Maria Jose, Marina. Quest'ultima aiuterà la Palacios nell'organizzazione delle celebrazioni per l'inaugurazione della piazza dedicata ad Antonito.

A casa, Lolita continuerà a litigare con Ramon, ancora contrario alle iniziative organizzate in memoria del figlio.

Guillermo rivela a Casilda il proprio interesse per Azucena

Liberto si renderà conto di non possedere abbastanza denaro per ristrutturare casa e chiederà un prestito. Guillermo rivelerà a Casilda di essere interessato ad Azucena. Servante si arrabbierà con Fabiana quando quest'ultima rifiuterà l'offerta di un agente immobiliare interessato alla pensione. Non fidandosi di Aurelio, Genoveva ruberà le chiavi del suo scrittoio, scoprendo che l'uomo custodisce lì tutte le lettere scritte da Valeria a Rodrigo.